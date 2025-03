Lunin: "Tenemos que ganar estos partidos sin ayuda"

Tres puntos sufridísimos de un Real Madrid que sigue sin encontrar una buena versión cuando nos adentramos ya en el mes de abril. Los títulos se decidirán en las próximas semanas y el cuadro de Ancelotti sigue optando a todo, pero sin transmitir buenas sensaciones. Sin ir más lejos, ayer ante el Leganés hubo dos acciones muy polémicas que el cuadro pepinero denunció. La primera, el penalti sobre Arda Güler de Óscar que supuso el 1-0. La segunda, la falta que originó el 3-2 de Mbappé. Renato Tapia no parece que cometa ninguna infracción.

El primero en estallar fue el propio técnico de los pepineros. Un Borja Jiménez que no suele mostrar una versión rebelde en contra de arbitrajes, pero que ayer vio un poco la gota que colma el vaso. El técnico del conjunto visitante, confesó que los futbolistas estaban "indignados y enfadados" después de ver repetidas "las acciones en la televisión".

A las 12:40 de la mañana, casi dos horas después de la finalización del choque, el Leganés publicaba un mensaje repleto de ironía aprovechando el cambio de hora: “Y encima hoy nos roban también una hora… Seguimos luchando, pepineros”.

En zona mixta habló Lunin, que ayer fue titular en el Bernabéu por la baja de Courtois. Y en sus declaraciones se le escapó un comentario que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. "No quiero hablar de las decisiones de los árbitros. Tenemos que ganar estos partidos sin ayuda...me refiero, tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados. Intentar no encajar goles, las cosas sencillas. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros".