Lunin explota en un comunicado: "No puedo quedarme callado cuando tratan de manchar mi nombre"

Andriy Lunin ha tenido que salir al paso de unas informaciones que apuntaban a que el portero del Real Madrid había rechazado acudir con la selección de Ucrania. El guardameta, molesto por lo que considera una campaña de desinformación en su contra, ha publicado un comunicado en sus redes sociales para desmentirlo de manera tajante.

Según dichas informaciones, Lunin habría expresado su intención de no responder a la llamada del seleccionador ucraniano. Un extremo que el propio futbolista ha calificado de “fabricado” y completamente falso. Ante ello, el portero ha decidido romper su silencio en sus redes.

El portero del Real Madrid lleva desde el último encuentro de la temporada pasada sin jugar un encuentro oficial. Desde ese momento jugó dos encuentros amistosos con su selección y uno con el club blanco ante el Tirol.

El comunicado de Lunin

"Mirando lo que se ha estado difundiendo últimamente, no solo falsa, sino que simplemente fabricada información sobre mi negativa a representar a la selección de Ucrania, no puedo quedarme callado, especialmente cuando tratan de manchar mi nombre y cuestionar mi amor y dedicación a la selección.

Antes de compartir cualquier información, queridos periodistas, asegúrense de que sea veracidad. ¡¿Alguno de ustedes ha oído de mí que me niego a venir a la selección o al entrenador principal?! La respuesta es "no", porque es priorí imposible - ni pensar en no jugar para la selección ucraniana, por no decirlo.

La Selección es el sueño y gol de todo futbolista, y para mi es un orgullo representar los colores de nuestro país. Hubo suficientes juegos cuando yo no estaba jugando y me sustituyeron y no hubo problemas. Entonces, ¿qué deben ser ahora cuando todos entendemos perfectamente que esta es la selección, y el equipo y el resultado son lo más importante?

Todo el mundo quiere jugar y eso es normal, pero el entrenador toma la decisión como ve que es lo mejor para el equipo, y nosotros como jugadores tenemos que estar listos para ayudar. Los artículos publicados son mentiras. La falta de profesionalismo de los periodistas que hacen este tipo de publicaciones o declaraciones me falta el respeto como profesional y como individuo. Usar el periodismo y el espacio de noticias para desinformar a los fans y resolver conflictos entre nosotros está mal.

¡Paz a todos, y gloria a Ucrania!", dice el comunicado del portero.