Lunin, el apagafuegos del Madrid se quema en la Copa

La vida de Lunin en el Real Madrid no ha sido fácil desde su aterrizaje en junio de 2018, cuando tenía 19 años. Después de tres cesiones en el Leganés, Valladolid y Oviedo, regresó a un club en el que estuvo sepultado a la espera de una oportunidad que llegó con la lesión de Courtois la pasada temporada. De fondo, la guerra en su país. Fue decisivo en el trayecto de la Champions, pero Ancelotti le privó de la final. Ahora puede hacerlo de nuevo con la Copa, su refugio, pero en el que resbaló en semifinales. Una mala salida en el momento decisivo condenó a los madridistas a la prórroga.

El dominio del idioma como excusa

Lunin ha pasado una mala semana, condicionada por el comentario que hizo después del encuentro frente al Leganés. "No quiero hablar de las decisiones de los árbitros, tenemos que ganar estos partidos sin ayudas. Me refiero a que tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados, intentando no encajar goles. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros", declaró después de que el Real Madrid sacase adelante el duelo de Liga. La actuación de González Fuertes determinó el resultado final y así lo dio a entender el ucraniano.

Debido a la repercusión de estas declaraciones, el portero suplente tuvo que rectificar. "Intentar aprovecharse de mi falta de dominio del castellano no me parece correcto, pero intentaré mejorar. Triunfo muy merecido ayer. Hala Madrid", trató de zanjar a través de su Instagram. Sin embargo, Lunin es un jugador que siempre se ha adaptado bien en los vestuarios en los que ha estado, a pesar de su carácter introvertido, y esto es lo que ha permitido tener destrezas en castellano.

El Real Madrid se clasifica para cuartos de Copa con una victoria polémica sobre el Celta / SPORT.ES

Algo que cobra mayor relevancia en un guardameta, una posición para la que se necesitan destrezas lingüísticas propias debido a la comunicación que se exige con la defensa. Aunque sus errores no tuvieron que ver con un problema idiomático, sino de organización defensiva, como se plasmó en la falta de entendimiento en el 3-4 de Oyarzabal tras una mala salida. No contribuyó al orden defensivo tener una zaga improvisada con Alaba de titular, quien está lejos de ser un recurso útil después de una lesión que le ha tenido fuera de juego durante 400 días.

Mejor en los penaltis que Courtois

Lunin se jugaba en la semifinal, por su propia cuenta y riesgo, un puesto en la final. En la ida su rendimiento fue decisivo para que el Real Madrid lograse una ventaja mínima, merced a un tanto de Endrick, pero que posteriormente fue decisiva, a tenor de cómo se desarrolló la eliminatoria. En el 4-4, tanto él como Remiro se disolvieron en un intercambio de golpes que acabó decidiéndose en la prórroga. De lo contrario, el encuentro podría haberse decidido en los penaltis, donde la efectividad de Lunin es mayor que la de Courtois.

Courtois y Lunin en su último enfrentamiento / @realmadrid

El ucraniano fue el protagonista decisivo de la tanda del Etihad la temporada pasada, mientras que el belga apenas pudo tocar un lanzamiento de la que decidió el 'euroderbi'. La intervención del VAR fue realmente el factor decisivo para eliminar al Atlético después del doble toque de Julián Álvarez. El rendimiento en Champions de la pasada temporada no le dio el premio 'gordo' al ucraniano de jugar la final.

De hecho, personas de su entorno deslizaron la posibilidad de una salida, esta vez en forma de traspaso, para aprovechar la proyección que le había tanto el máximo torneo de clubes. Finalmente, el 13 de septiembre, el Real Madrid anunció su renovación hasta junio de 2030, blindando el segundo escalón. En el club le consideran un suplente de garantías para un Courtois que ha venido sufriendo problemas musculares recurrentes después de la grave lesión que padeció la temporada pasada.

¿Jugará Lunin la final de Copa?

Lunin siempre ha ejercido de apagafuegos en el Real Madrid. La mejor muestra fue en Lille, donde fue titular en uno de los batacazos de la fase de grupos. Fue el encargado de dar la cara en zona mixta, mientras capitanes y otros pesos pesados se ocultaron. “De llegar a la final, ¿jugaría Lunin?”, preguntaron a Carletto en la previa a la semifinal de Copa. “Hay que ver. Puede jugar Lunin, Courtois... Y si están lesionados, juega Fran González. Y si no llegamos a la final, no juegan ninguno de los tres…”, desviaba el italiano sobre el difícil rol de los porteros suplentes.

“Siempre estoy contento de jugar en el Madrid. Este es el objetivo y el sueño. El trabajo diario es necesario para triunfar aquí. Ayudar al equipo y disfrutar del día a día. Lo más importante son los buenos resultados”, se resignaba Lunin tras el partido contra el Leganés, un servicio más para una causa que suma un borrón a un impecable expediente. Aunque no resultó decisivo para el triunfo del que, está por ver, si es un último partido en Copa.