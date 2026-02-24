Lukebakio, jugador del Benfica: "Si es cierto lo que dijo Prestianni, no puedo aceptarlo"

Dodi Lukebakio ha roto el silencio del vestuario del Benfica. En el conjunto portugués siempre se habían pronunciado para defender a Gianluca Prestianni, pero el atacante del conjunto portugués ha preferido ser más escéptico.

"He hablado mucho de esto en el pasado con otras personas, preguntándome cómo reaccionaría si esto me pasara a mí, porque normalmente lo vivimos desde lejos", explicó en una entrevista en Pickx+Sports.

Lukebakio intenta mantenerse al margen, aunque valora todas las posibilidades: "Es cierto que se habla y se especula, pero en última instancia, no sabemos qué dijo realmente. ¿Es cierto o fue una exageración para aprovecharse de la situación? Creo que también es posible que el Real Madrid quisiera aprovecharse de esto".

La tangana de Prestianni con los jugadores del Real Madrid en el partido del play off de la UEFA Champions League / EFE

"Solo espero que lo que dijo sea falso. Porque si es cierto, no puedo aceptarlo. Estoy en contra de la injusticia. Y toda injusticia merece las consecuencias", concluyó sobre lo sucedido.

La UEFA tomó la decisión de sancionar a Prestianni para el partido en el Santiago Bernabéu como medida cautelar, mientras la investigación sigue su curso a la espera del veredicto definitivo.

El conjunto portugués se siente perjudicado, al considerar que no hay pruebas suficientes para sancionar al futbolista argentino. El Benfica ya ha recurrido la decisión del organismo europeo, aunque es muy complicado que el recurso llegue a buen puerto a tiempo para el partido, que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Prestianni ha viajado con el resto de sus compañeros a Madrid esta mañana. El equipo lisboeta cierra filas en torno al jugador, tratando de protegerle, pero las declaraciones de Dodi Lukebakio son las primeras que ponen la sombra de la duda en el vestuario.

El Benfica se enfrentará mañana al equipo madridista con el resultado en contra y mucha tensión en el ambiente. Más allá de lo estrictamente deportivo, donde los de Arbeloa son los grandes favoritos, el clima de crispación que ha generado el incidente entre Prestianni y Vinicius a lo largo de toda la semana estará muy presente en el Santiago Bernabéu.