A la inversa que Luka: su hija Ema Modric deja el Milan y ficha por el Real Madrid

Cuando Luka Modric decida colgar las botas, su apellido seguirá presente en el fútbol. El croata acaba de renovar, a sus 40 años, por una temporada más con el Milan, hasta junio de 2027, prolongando una carrera que parece no tener fin. Pero la retirada está cada vez más cerca y su hija Ema ya ha tomado el testigo sobre el césped. La segunda de los tres hijos del futbolista ha completado el camino inverso al de su padre: ha dejado la cantera rossonera para incorporarse a los entrenamientos del Cadete femenino del Real Madrid.

El apellido Modric vuelve a Valdebebas

La imagen de Ema Modric ejercitándose con sus nuevas compañeras este martes 18 de agosto fue una de las estampas más llamativas de la vuelta al trabajo en Valdebebas. Para ella supone regresar a la ciudad en la que creció, aunque no nació en Madrid. Su madre, Vanja, eligió dar a luz en Zagreb y José Mourinho, entonces entrenador del Real Madrid y ahora de regreso en el banquillo blanco, concedió permiso a Luka para viajar a Croacia y asistir al nacimiento de su segunda hija en abril de 2013.

El Cadete del Real Madrid inició esta semana su pretemporada. A las órdenes de Héctor Bueno, competirá en la Primera División Autonómica, que comenzará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Antes disputará tres amistosos de preparación. El club publicó toda esta información en su página web, pero no anunció individualmente la incorporación de Ema, cuya presencia puede apreciarse en las fotografías difundidas por la entidad.

Del Madrid CFF al Milan

Ema Modrić cuenta con una trayectoria repartida entre España e Italia. La mediocentro, posición en la que su padre se convirtió en leyenda del Real Madrid, se formó en las categorías inferiores del Madrid CFF, donde aparece inscrita federativamente desde la temporada 2023/24 y llegó hasta Alevín. En 2025 se trasladó a Milán con su familia después del fichaje de Luka por el conjunto italiano.

Allí se incorporó al equipo femenino sub-13 del AC Milan, con el que conquistó la Garino Cup en abril de 2026. Ema también tuvo protagonismo durante el torneo al marcar en la victoria por 3-1 contra el Sassuolo en los cuartos de final. Después de una campaña en la cantera rossonera, regresa a Madrid para incorporarse al equipo que representa el primer peldaño de la estructura formativa femenina del club blanco.

El primer escalón de la cantera

El Real Madrid creó su Cadete femenino para la temporada 2020/21, coincidiendo con la puesta en marcha de la sección y de su estructura de cantera tras la absorción del CD Tacón. El equipo inició su trayectoria con un subcampeonato de Preferente y posteriormente conquistó dos Ligas consecutivas, en las campañas 2021/22 y 2022/23. En 2023/24 volvió a terminar segundo, con 84 puntos, dos menos que el Madrid CFF.

La reestructuración del fútbol madrileño lo llevó a competir desde el curso 2024/25 en la nueva Primera División Autonómica Cadete, la máxima categoría regional de su edad. En la pasada temporada terminó tercero con 79 puntos, empatado con el Madrid CFF y por detrás del Atlético. Será en este escenario donde Ema empiece a escribir su historia de blanco. Luka ya anticipó sus expectativas durante las celebraciones de la Copa del Rey de 2023: “Va a ser mejor que papá, seguro”. Tres años después, el apellido Modric vuelve a Valdebebas.