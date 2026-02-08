Luis Milla, sobre los pitos en el Bernabéu: "Lo que se espera del equipo no llega y es normal que la gente proteste"

Luis Milla Aspas (Teruel, 1966), padre de Luis Milla, actual centrocampista del Getafe CF, fue un futbolista que defendió las camisetas del FC Barcelona, Real Madrid y Valencia CF. Tras colgar las botas, permaneció estrechamente ligado al fútbol e inició su carrera como entrenador, en la que alcanzó importantes logros como la conquista del Campeonato de Europa sub-21 en 2011 con la Selección española. Ahora, en una entrevista exclusiva con SPORT, analiza la actualidad del Real Madrid y del Valencia CF antes de su enfrentamiento este domingo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga.

Pregunta. ¿Cómo está viendo al Real Madrid esta temporada?

Respuesta. Con dudas, al final cuando hablas de un equipo como el Madrid, que tiene que ser excelente a su juego y que tiene que optar a todos los objetivos, pues la verdad que no está siendo sencillo. Ha habido un cambio de entrenador, y cuando hay un cambio de entrenador en un equipo como este, la prensa está muy encima y no es fácil para el ambiente y para el trabajo del día a día. Pero bueno, vamos a ver si Arbeloa, que le han dado la confianza, es capaz de gestionar bien y de sacarle el máximo rendimiento a la plantilla que tiene.

P. Siempre se ha dicho que cuando las cosas van mal, la primera cabeza en rodar es la del entrenador.

R. Es una frase simple de toda la vida. Aunque no tenga la culpa, o tendrá su culpa, siempre los entrenadores tienen una parte de culpa cuando las cosas no van bien, Xabi Alonso me parece que va a ser un gran entrenador, porque es un gran entrenador, lo demostró en Alemania, pero cuando hablas de un equipo como el Madrid, del nivel del Madrid, todo es mucho más complicado, hay mucha gente detrás, hay un entorno difícil y cuando no se dan los resultados, hay situaciones que delimitan al entrenador, en este caso, el que sale fuera es el entrenador.

P. ¿Comprende que el Real Madrid no haya acudido al mercado invernal?

R. No lo sé, no lo sé porque es que no tengo información. En este caso confían en la plantilla, en la dirección deportiva, que no haya que firmar a nadie más, que la plantilla está bien y la responsabilidad es, a partir de ahora, para Arbeloa, que es un poco la figura importante en este caso en lo deportivo y que dé en la tecla para encontrar una buena gestión del vestuario, que es básica para cualquier equipo grande y luego que tenga resultados.

P. ¿Qué objetivo debe marcarse esta plantilla del Valencia?

R. Claramente la permanencia e intentar pelear por no descender. Se quitaron la Copa que les viene bien y a partir de ahí a mantener la categoría.

P. El máximo responsable la situación del Valencia CF.

R. Está claro que es la gente que se ha hecho cargo del club, ha sido venir ellos y el equipo ha pegado un bajón, pero bueno, aún así he estado viendo partidos del Valencia y su gente está con su equipo, la gente allí es muy fiel, es muy leal, pero bueno, sí que duele un poquito verle en esa situación, sabiendo que ha sido siempre un club grande que aspira a todo. El Valencia se merece estar en Primera división.

P. Durante su etapa como jugador del Real Madrid, ¿le tocó vivir alguna pitada similar a las que se han visto recientemente?

R. Yo creo que al final cuando estás en un club grande la exigencia es máxima y ver ganar a su equipo, ver que su equipo juegue bien, es la máxima excelencia y cuando no se dan los resultados, lo que se espera del equipo no llega, pues al final la gente es normal que proteste. Yo recuerdo que he estado siete años en Madrid y ha habido momentos también de cambios de entrenador, de dificultad, de que el equipo no tiraba, pero bueno, eso es lógico y es ley de vida.