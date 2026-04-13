Luis Figo: "Si un equipo tiene la grandeza para remontar al Bayern, ese es el Real Madrid"

Luis Figo, leyenda del Real Madrid, FC Barcelona y embajador de Betfair, ve al equipo blanco con opciones de superar la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente al Bayern de Múnich pese al 1-2 encajado por los merengues en la ida. El que fuera ganador del Balón de Oro en 2000 considera que ésta sería una gesta imposible para cualquier otro equipo… pero no para un Real Madrid que combina, según su reflexión, los dos elementos clave para conseguirlo: su enorme talento y ser un club memorable.

Luis Figo habla sobre la capacidad del Madrid para remontar en Múnich / Betfair

“Sin duda es una eliminatoria difícil y el 1-2 es un resultado complicado de dar la vuelta, pero si hay un equipo con la grandeza y la calidad para conseguirlo, ése el Real Madrid. Por eso, a pesar del resultado desfavorable del Bernabéu y de la historia que tiene esta competición, creo que el Real Madrid puede pasar a semifinales”, arrancó sus comentarios un Figo que sabe de lo que habla.

“HAY QUE TENER EL CONTROL CUANTO ANTES”

En su carrera se ha visto las caras en 11 ocasiones frente a los bávaros con Barcelona, Real Madrid e Inter, nueve de ellas en Champions. Autor de un gol contra los germanos en el viejo Estadio Olímpico de Múnich (derrota 2-1), el luso ha vivido todo tipo de escenarios frente a este equipo, uno de los rivales que más le ha puesto en complicaciones.

Desde esa experiencia, el luso avisa que recuperar la eficacia que le faltó a Vinicius y Mbappé en el Bernabéu será importante, pero Figo cree que habrá otras claves por encima. “Sin duda que la eficacia es importante y más en un partido como éste. Además, se juega fuera de casa y con desventaja en el primer partido. Es obvio que, si Vinicius y Mbappé son eficaces y están acertados, será mucho más fácil conseguir un resultado positivo”, empieza su reflexión Figo. “Pero lo importante -añade- es sostener la fuerza del ataque del Bayern. No sufrir y tener, cuanto antes, el control del partido”, analizó el embajador de Betfair.

Figo avisa, es tan importante el impacto de Mbappé y Vinicius como saber defender / Betfair

“BELLINGHAM TIENE CALIDAD PARA SER DESEQUILIBRANTE”

Para ese duelo, el Real Madrid acudirá con una baja clave: Tchouaméni no podrá jugar por sanción. Figo sabe que es un asunto importante, pero cree que hay argumentos deportivos para no llamar a la alarma por esa ausencia. “Sí, es una baja llamativa. Tchouaméni es un jugador importante en el equilibrio del equipo, pero creo que el Real Madrid tiene variantes para sustituirlo”, afirma.

“¿Si el sustituto podría ser Bellingham? Creo que sí. Ha demostrado en el partido de la ida en el Bernabéu que ha entrado muy bien desde el banquillo y que tiene calidad de sobra para poder ser desequilibrante y cambiar el resultado. Para mí, Bellingham siempre debería estar en el campo, lógico”, insistió el portugués.

Figo, "Bellingham siempre tiene que estar en el campo" / Betfair

"OLISE HIZO UN PARTIDAZO, TIENE UNA CALIDAD INCREÍBLE"

En el lado contrario, en el Bayern, Figo destaca la calidad de uno de los hombres que más impresionó al Bernabéu: Olise. “Es que hizo un partidazo. Tiene una calidad increíble”, comenta haciendo énfasis en la palabra ‘increíble’. “Me encanta cómo jugador. Si sigue su proyección, será siempre un candidato al Balón de Oro. Es un extremo único ahora mismo y juega en un equipo top como el Bayern de Múnich. ¿Si podría jugar en el Real Madrid? Tiene calidad para jugar en cualquier equipo del mundo, sea el Madrid u otro”, zanjó su análisis el embajador de Betfair.

Esta ha sido la valoración del exfutbolista del Real Madrid antes de un partido que genera tanta expectación como diversas opiniones. Algunos creen que solamente habrá un equipo sobre el papel y piensan que el Bayern no tendrá problemas para estar en semifinales. Otros, prefieren agarrarse a los hechos y no dar al Madrid por muerto hasta que el marcador final lo certifique. Figo, que las ha visto de todos los colores en el fútbol, es uno de ellos.