Luis Enrique siempre tuvo razón: segunda Champions consecutiva sin Mbappé

La historia se repite. Después de muchísimos millones invertidos sin éxito, el Paris Saint-Germain consiguió ganar dos Champions Leagues consecutivas. Tuvieron que pasar muchos años y decepciones, pero finalmente el conjunto francés consiguió lo que llevaban tiempo buscando y por partida doble. Casualidad o no del destino, los éxitos del PSG llegaron inmediatamente después de perder a su mejor futbolista: Kylian Mbappé. El delantero se marchó a un Madrid campeón de Europa y desde ese día las vidas de los dos clubes han cambiado por completo.

El PSG levantó su segunda Champions seguida al cielo de Budapest tras superar al Arsenal en la tanda de penaltis. La tercera de un Luis Enrique que es historia del mundo del fútbol. Cuando el asturiano habla, se le debe hacer caso, porque 'Lucho' ya advirtió de todo lo que podía pasar en la última temporada de Mbappé en Francia.

“Si solo presionas, es la hostia, pero si encima coges y te pones como ejemplo a presionar, tenemos una puta máquina de equipo”, le recordaba Lucho, quien nunca tuvo miedo de la salida de un capitán y el hombre más decisivo del PSG. Porque el asturiano ha desarrollado un sistema capaz de superar las individualidades o que esté enfocado hacia uno u otro jugador, a pesar del rendimiento destacado de, por ejemplo, Ousmane Dembélé.

El PSG pasó de ser el equipo de Mbappé a ser el equipo de Luis Enrique. Mientras que el Real Madrid ha pasado a ser el equipo del francés por delante de cualquier entrenador que esté en el banquillo del Bernabéu. Xabi Alonso sufrió ese efecto por parte de Vinicius, mientras que Arbeloa por parte de Mbappé. El PSG ha empezado a ganar y no echa nada de menos a su anterior estrella.

"¿Creo que voy a mejorar la próxima temporada los resultados de la 2023/24? Sin ninguna duda. Porque el hecho de tener a un jugador (Mbappé) que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas", afirmaba Luis Enrique hace dos años en 'No tenéis ni **** idea', su documental en Movistar Plus. No pudo tener más razón. El primer año le dio un baile al Inter de Milán en la final de la Champions y el año siguiente la levantó al cielo de Budapest.

El PSG levanta la Champions League de la temporada 2024/25 / EFE

Por su parte, Mbappé solo ha conseguido ganar una Supercopa de Europa y una Intercontinental en dos años en Madrid. Dos trofeos a los que los blancos se clasificaron por méritos anteriores a la llegada del galo. Y, por contrapartida, ha vivido las dos temporadas más duras de los últimos años en Madrid con una inestabilidad social, en el palco y, sobre todo, en el vestuario. Mbappé ha marcado muchos goles, muchísimos, pero ha roto el equilibrio que existía en Valdebebas.

Su salida del PSG no pudo ser peor. El conjunto francés lo intentó retener de cualquier manera y el Real Madrid estuvo siete años intentándolo fichar; al final, el ganador claro terminó siendo el equipo de Luis Enrique. Lo tomaron por loco tras esas polémicas declaraciones, pero al final, Luis Enrique siempre tuvo razón.