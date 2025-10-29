Luis Enrique, un salvavidas para Vinícius Jr.

Vinícius Jr. se ha hartado de Xabi Alonso. Y lo escenificó con su pataleta, acompañada de una retahíla de insultos hacia su técnico cuando fue sustituido el domingo en el clásico contra el Barça, el partido de clubes con la mayor audiencia planetaria.

No hay vuelta atrás. Por muchos paños calientes que el club merengue quiera poner, con los altavoces a su disposición de la siempre dócil y servil prensa madridista, la relación entre Xabi Alonso y el delantero carioca está rota. Es irreconducible.

Y, consecuencia de ello, es

la voluntad de Vinícius de abandonar Madrid el próximo verano... siempre que el entrenador vasco siga en el cargo. La decisión está tomado.

El brasileño se siente ninguneado, despreciado y devaluado por su propio entrenador, que lo trata de forma muy diferente a Kylian Mbappé, el nuevo juguete favorito de Florentino Pérez.

Como Vinícius, no ha renovado, porque su presidente no quiere darle una ficha acorde a los servicios prestados, su contrato expira en julio de 2027. Con ello, es el futbolista quien tiene todo el poder negociador. Y, en el próximo verano tras la disputa del Mundial, el Real Madrid no podrá ponerle un precio de salida exorbitante a un año del final de su vínculo laboral. Es más, o lo traspasa, o el futbolista amenazará con irse libre en 2027.

Luis Enrique,un técnico que motiva a Vínicius Jr. / EFE

En esta tesitura, Vinícius, que sigue enrabietado, ya piensa en nuevos destinos El que más le motiva, incluso por delante de la Premier League y los petrodólares sauditas, es el PSG, que ya sabe ganar la Champions.

Le gusta su estilo de juego, que considera que maximiza sus virtudes, y estaría encantado en ponerse a las órdenes de un técnico carismático y ganador como es Luis Enrique. El brasileño entiende que no tendría problemas de convivencia con Lucho, conocido por sacar el látigo contra los cracks cuando lo considera necesario, pero del cual habla maravillas su compatriota Neymar Jr o el mismísimo Leo Messi.

El cisma en el vestuario del Madrid es de los que hacen época. Y, el domingo, quedó explícito que ni los resultados positivos (el Madrid, con ayudas arbitrales incluidas, le volvió a ganar un partido al Barça tras los cuatro KO de la temporada pasada) servirán para apaciguar los ánimos. Xabi Alonso, por muy respaldado que esté por parte de Florentino, se ha mostrado manifiestamente incapaz de gestionar el día a día de un equipo donde se suceden los incendios, que ahora ya tienen una dimensión pública y planetaria. Es la antítesis de lo que ocurría con un gestor de garantías como Carlo Ancelotti. Y a todo ello, el PSG observando desde la distancia.