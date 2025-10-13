El PSG quiere 'pescar' en el Real Madrid en enero

Mientras que el debate en torno a la figura de Endrick se va encendiendo en el madridismo, pues Xabi Alonso no ha contado con él en los últimos cinco partidos del Real Madrid, en el entorno de club blanco se especula con las posibilidades de que el brasileño pueda irse cedido en el próximo mercado de invierno.

En los últimos días, han surgido los nombres de algunos de los clubes más potentes de Europa como posibles destinos de Endrick. El deseo del Real Madrid era que el delantero dejara el vestuario del Santiago Bernabéu este pasado verano, pero Endrick se empecinó en seguir a las órdenes de Xabi Alonso, convencido de que tiene un lugar en la plantilla.

La falta de minutos de juego, primero por sus problemas físicos y en los últimos cinco partidos por decisión técnica, confirman que Endrick no entra todavía en los planes del técnico vasco, al menos a corto plazo. La competencia ha crecido con las llegadas de Gonzalo y Mastantuono, lo que limita aún más sus opciones de jugar.

Posible cesión

Por tanto, una cesión podría ser la mejor solución para él, teniendo en cuenta que tiene contrato en vigor hasta junio de 2030. El primer club con el que se relacionó al brasileño fue la Juventus de Turín, y ahora es 'Defensa Central' el que habla nada menos que del PSG de Luis Enrique Martínez.

El club francés ya se interesó por el delantero durante su etapa en el Palmeiras, pero el Real Madrid se adelantó y se hizo con su fichaje. Sin embargo, el brasileño no ha visto colmados sus sueños como madridista; estuvo lesionado en las primeras cuatro jornadas de LaLiga y en la primera de la Champions League, pero tampoco tuvo minutos en los cinco encuentros siguientes.

Límite diciembre

En el entorno madridista aseguran que son varios clubes de LaLiga los que se han interesado en conseguir su cesión, con el Valencia y la Real Sociedad a la cabeza, y que desde la Premier League incluso habría equipos interesados en su fichaje, aunque el West Ham ha sido el único que se ha dirigido al Madrid para tantear una cesión en enero. También ha circulado el nombre de la Juventus al que se suma ahora el PSG, aunque el club italiano sí aceptaría una cesión.

El brasileño no quiere saber nada de un traspaso, pero a sus 19 años y con el Mundial del 2026 a la vuelta de la esquina, podría aceptar una cesión para intentar convencer a Carlo Ancelotti, con el que participó en 37 partidos de LaLiga (22), Copa (6) y Champions en los que marcó 7 goles y dio 1 asistencia en 847 minutos de juego, aunque solo fue titular en un total de 8 partidos.

Por su parte, el Real Madrid no se plantea el traspaso del jugador, y menos todavía al PSG con el que no mantiene buenas relaciones; en cambio, sí que aceptaría una cesión. Aunque se desconoce la cuantía de su cláusula de rescisión, no bajaría de los 300 millones de euros. Endrick, de momento, quiere seguir hasta diciembre para saber el rol que tendrá con Xabi Alonso. Confía en sus posibilidades y en aprovechar las oportunidades que tenga.