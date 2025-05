Luis Enrique sí que es mejor sin Mbappé

Luis Enrique lo ha vuelto ha hacer. Diez años después está muy cerca de lograr su segundo triplete, está vez, con el PSG. El club parisino se ha vuelto a clasificar en una nueva final europea tras vencer al Arsenal. Rival que, casualmente, arrolló al Real Madrid una ronda previa. Ahora, mientras que los franceses buscan hacerse un lugar en la historia con la consecución de los tres títulos, el futuro del conjunto blanco es incierto.

Luis Enrique ha vuelto a situarse donde muchos creen que se merece estar. Este miércoles el Paris Saint-Germain se clasificó para la final de la Champions League y están a solo dos partidos de conseguir el triplete: la Ligue One la ganaron en abril y están en la final tanto del campeonato europeo como de Copa. Este acontecimiento tiene aún más valor si se tiene en cuenta que esta es la segunda temporada del asturiano en los banquillos del PSG y la primera sin Mbappé.

La historia entre el futbolista y su exequipo es complicada, eso sin duda, pero también era curiosa la relación entre Kylian y el técnico español durante el curso anterior. En el documental "No tenéis ni p*** idea", se desveló una conversación entre las dos figuras preparando el enfrentamiento ante el Barça de los cuartos de final de la competición europea.

"Tú eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda, pero a mí eso no me vale. Cuando no puedas ayudarnos con los goles y coges a dos compañeros como Ousmane y Barcola y te pones a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una p*** máquina", expresó el entrenador con un 'speech' pasional. Esa eliminatoria la acabaron ganando con un global de 4 a 6 remontando en el Camp Nou el resultado de ida de 2 a 3.

El contraste entre el PSG y el Real Madrid

Luis Enrique, en la previa del partido de liga contra el Mónaco, ya avisó que su equipo no estaba echando de menos a Kylian: "Fui muy valiente la temporada pasada cuando os dije que tendríamos un equipo mejor en ataque y defensa. Sigo pensando que somos mejores en ataque y defensa, los números están ahí para decirlo", algo que parecen estar notando desde Madrid.

No está siendo una buena campaña para el conjunto blanco. La incorporación de Mbappé en el Real Madrid no ha ido tan bien como se esperaba en un principio. Los de Carlo Ancelotti cayeron eliminados de la Champions en cuartos de final ante el Arsenal tras perder los dos partidos de la eliminatoria. En Copa del Rey no pudieron ganar al Barcelona en la final y en el campeonato nacional, están a cuatro puntos de los azulgranas con el clásico aún por disputarse.

Sin embargo, la temporada anterior sin el francés, y con Kroos en el equipo, el Madrid logró alzar el doblete de Liga y Champions. Este hecho se explica a través del equilibrio del que hablaba Luis Enrique en la rueda de prensa del pasado mes de febrero. Durante ese curso, el Madrid solo perdió 2 partidos de los 56 que llegaron a disputar, mientras que ahora, ya suman 12 derrotas en 57 encuentros.

Por otro lado, el PSG ha perdido los mismos partidos en ambos años (7), pero, en cambio, el número de empates se ha reducido pasando de doce a siete. En este sentido, ante la ausencia de Kylian, futbolistas como Dembélé han cogido las riendas del equipo. El exazulgrana, que está pasando por su mejor momento futbolístico, lleva 33 de los 134 goles que el equipo ha anotado hasta ahora, superando el 120 total que marcaron el curso anterior.

Por eso mismo, si al final Ancelotti acaba dejando el Real Madrid a final de temporada, su sucesor deberá encontrar la fórmula que haga jugar al conjunto blanco como un equipo si quieren volver a competir por todos los títulos.