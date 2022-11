Luis Campos no cierra la puerta del Madrid a Mbappé

El director deportivo del PSG ha asegurado que no sabe "lo que pasará en el futuro", pero también ha dejado claro que ve "feliz" al delantero "Lo importante es disfrutarlo ahora", ha declarado en rueda de prensa

Luis Campos, director deportivo del Paris Saint-Germain, no ha descartado la posibilidad de que el internacional francés Kylian Mbappé juegue en LaLiga en el futuro, aunque ahora mismo lo ve “muy bien” en el equipo francés. "Hay muchas conexiones entre nosotros porque lo conocí con 14 años. No sólo tengo una relación profesional con Kylian, también de amistad. Creció conmigo, a mí me encanta LaLiga, pero la decisión de jugar en España es suya, no mía”, ha afirmado Campos durante una rueda de prensa en Vigo.

El luso comparte el puesto de asesor deportivo del PSG con el de máximo responsable del área deportiva del Celta, al que llegó en pasado verano con la idea de construir un proyecto “a largo plazo”. En su primera comparecencia ante los periodistas en Vigo, Campos no eludió hablar de Mbappé, al que ve “muy contento” en Francia y al que no dudó en calificar como “uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor en estos momentos”.

“Kylian puede jugar en todas las ligas, pero en este momento lo veo muy bien en Francia y en el PSG. El fútbol tiene memoria corta, y el fútbol también nos da muchas veces lecciones muy importantes. Creo que Kylian ha tomado su decisión de quedarse en el PSG, y ahora el club tiene que disfrutar de su calidad. No sé que pasará mañana, lo importante es disfrutarlo ahora”, apuntó.

El internacional francés amplió el pasado mes de mayo su contrato con el equipo parisino hasta 2025, rechazando así la oferta que le había presentado el Real Madrid. "La semana pasada tomé la decisión de quedarme y lo primero que hice fue decírselo al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, porque le respeto y respeto al club. Creo que era importante decírselo yo, que no iba a ir”, explicó Mbappé días después de cerrar su renovación.

Preguntado entonces sobre si su sueño de jugar en el Real Madrid se ha terminado, fue claro: “Nunca se acaba, pero ahora he firmado un contrato de tres años. No se sabe lo que puede pasar en el futuro".