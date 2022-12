Las luces y sombras de Asensio confunden al Real Madrid

El balear ha dado un giro a su situación en el último mes en su equipo y en la selección, y ha llamado la atención de varios clubes Acaba contrato en junio y el club blanco valora hacerle una oferta para renovar, pero no competirá con otras que le puedan llegar

Marco Asensio ha dado un giro a su situación en el último mes tanto en su equipo, el Real Madrid, como en la selección. El balear está dejando la impronta de su calidad para dar un paso adelante y demostrar que tiene talento para rendir en el equipo que juegue. Ese salto adelante convence al Madrid, aunque esas luces siguen teniendo sombras con actuaciones que no acaban de convencer del todo y que confunden a su club. Lo que parece claro es que ha llamado la atención de otros equipos que, ahora sí, se interesan por sus situación.

Asensio será libre el 1 de enero para negociar su futuro con el equipo que quiera. Sus pretensiones económicas no las compartía el Real Madrid, que le ofrecía ampliar su relación en las mismas condiciones en las que estaba, pero que no acabó de extender tras cambiar de agente y fichar a Jorge Mendes para que le buscara ese destino que mejorara sus ingresos. Sin embargo, el agente portugués no encontró en verano un equipo que apostase por él, y decidió cumplir el año que le quedaba de contrato a la espera de nuevos acontecimientos.

ARSENAL Y LIVERPOOL, INTERESADOS

La situación de entonces ahora ha cambiado. El Madrid estaría dispuesto a presentar una oferta para renovarlo, pero sin volverse loco. Asensio, quiera que no, sigue siendo suplente en el equipo de Ancelotti, aunque ha ganado posiciones. El club blanco no está dispuesto a competir con ningún otro equipo para igualar las ofertas que puedan llegarle. Le extenderá la suya con una mejorar salarial y si la acepta, seguirá. Lo que no le puede asegurar es que sea titular, parcela que corresponde única y exclusivamente al entrenador.

El Arsenal y el Liverpool se han fijado en el balear, además del Milán. Ambos estarían interesados en su fichaje según la prensa inglesa, y habrían sondeado su situación. A favor, que llegaría gratis en julio y eso posibilita un margen para ofrecerle un contrato superior al que pueda plantearle el Madrid. Lo que tampoco le pueden asegurar es ser titular, aunque Klopp y Arteta verían su llegada como un refuerzo que potenciaría sus respectivos ataques. Queda menos de un mes para que Asensio sea agente libre y valore las ofertas que le vayan llegando para decidir su futuro, y el Madrid sigue siendo, de momento, su principal alternativa.