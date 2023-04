Lucas Vázquez: "Hemos estado acertados en las dos áreas"

El futbolista gallego reconoció que "todos los partidos son importantes" para el Real Madrid ahora El lateral, que cabó de extremó, alabó el pase que le dio Hazard y el hat-trick de Benzema

Lucas Vázquez, defena del Real Madrid, aseguró, tras la goleada (6-0) de su equipo frente al Valladolid, que estuvieron "acertados en las dos áreas" y ponderó la "grandísima asistencia" en su gol del belga Eden Hazard, de la que se alegra "mucho".

"Todos los partidos son importantes para nosotros ahora. El equipo ha salido con convicción y ganas de hacer un buen partido delante de nuestra gente. Hemos estado acertados en las dos áreas", dijo en DAZN.

"He acabado en esa posición -de extremo derecho- y he tenido la suerte de marcar gracias a una grandísima asistencia de Eden. Me alegro mucho por su asistencia", señaló.

Lucas Vázquez elogió a su compañero Karim Benzema, quien marcó tres goles en siete minutos.

"Ya lo ha hecho más veces lo de meter 'hat-tricks'. Es un jugador espectacular, un crack Mundial que lleva 14 años metiendo goles y siendo el '9' titular del Real Madrid. Muy feliz por poder disfrutarle cada partido. Es nuestro capitán, nuestro nueve, y muy contentos de que esté con nosotros", declaró.