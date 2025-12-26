Lucas Vázquez: “El Caso Negreira es más fuerte del bombo que se le está dando"

Lucas Vázquez, jugador del Bayer Leverkusen, ofreció una entrevista al diario AS en la que se refirió a distintos temas de actualidad en el fútbol español y su trayectoria profesional. Sobre el Caso Negreira, Vázquez dijo: “Es más fuerte del bombo que se le está dando; que un club haya pagado a una persona dentro de los árbitros… es difícil de explicar. Poco a poco se está tirando de la manta y viendo lo que pasó durante los años de Negreira; tarde o temprano, se hará justicia”.

Respecto a su salida del Real Madrid, explicó: “Era algo que ya tenía más o menos asimilado, desde hace mucho tiempo. Mi cabeza estaba más que preparada para dar el paso que di. Pero sigo viendo todos los partidos del Madrid, como sigo en contacto con muchos compañeros del equipo. Obviamente, siempre voy a estar agradecido. Soy un aficionado más del Real Madrid. Y ya está. Pero tengo la conciencia muy tranquila de haber dado todo por el club, por la afición y toda la gente que nos ha visto siempre en el Real Madrid. Y ya te digo… muy feliz por todo lo vivido allí”.

Su experiencia con Vinicius

Sobre Vinicius Jr., Vázquez señaló: “Vini es mayorcito para saber lo que tiene que hacer. Pero mira, Vini… en mi carrera, es de las mejores personas que me he encontrado. Y eso tengo que decirlo y quiero que la gente lo sepa. Vini tiene un corazón enorme y creo que su temperamento va un poco acorde con su fútbol. Es un torbellino dentro del campo, alguien infatigable, que va siempre a por el contrario, al uno contra uno; siempre intentando destrozar a las defensas. Y bueno… quizá es un tío que le gusta ser importante, esa responsabilidad que conlleva ser un jugador del Real Madrid y bueno, a veces comete errores, como los cometemos todos. Pero debemos respetar y también quererle como es”.

Finalmente, sobre Xabi Alonso, su entrenador en el Leverkusen, comentó: “Xabi en el Leverkusen es una institución. Lo que hizo con ellos es impresionante, parte de la historia. Y bueno, claro que hablamos de lo que sucede en el Madrid y demás… pero la gente del fútbol también sabe que son momentos, fases, como un periodo de muchos cambios en el Real Madrid, en el que hay que tener paciencia y confiar tanto en los grandes jugadores que tenemos, como en el entrenador”.