Lucas Vázquez: “El caso Negreira es difícil de explicar al fútbol”

Lucas Vázquez, futbolista del Bayer Leverkusen tras una década defendiendo la camiseta del Real Madrid, repasó su carrera en el programa 'El Partidazo' de COPE. En una entrevista en la que el lateral español navegó por los momentos clave de su paso por el club blanco, sus logros y su salida del Bernabéu, también tocó temas polémicos y se pronunció sobre el 'caso Negreira'.

El exinternacional español aseguró que, desde el vestuario del Real Madrid, estaban al caso del procedimiento judicial, aunque evitó referirse de forma directa al Barça: "El arbitraje en Alemania es diferente. En España te aguantan un poco más las amarillas. Ha habido cosas difíciles de creer y el tema arbitral es muy difícil, pero lo que ha pasado merece la pena debatirlo. Todo lo del 'caso Negreira' es difícil de explicar, es increíble. Éramos muy conscientes de todo, lo hablábamos en el vestuario", declaró.

Más allá de Negreira, Lucas no esquivó la respuesta sobre las medidas de presión del Real Madrid al estamento arbitral y se sinceró sobre los polémicos vídeos de la televisión oficial del club blanco y el impacto que tenían en los colegiados antes de saltar al césped para arbitrar un partido: "Los videos de Real Madrid TV pueden afectar a los árbitros porque son personas, tienen familia, ...", reconoció.

Una vida en el Madrid

Tras más de "400 partidos, 227 como titular" y una colección de títulos al alcance de pocos, Lucas siente que se marchó “en paz” del club de su vida: “No me quería ir, pero creo que era el momento de salir. Lo mejor era que me fuera. No me influyó el fichaje de Arnold, fue posterior. Durante el año tuve varias reuniones con José Ángel Sánchez, fue natural. Tenía la conciencia tranquila, no estaba dolido. El club se ha portado de forma espectacular siempre conmigo”.

El exmadridista también habló sin rodeos sobre las críticas que acompañaron parte de su trayectoria: “Entiendo la crítica, es parte de la industria del fútbol. Pero una cosa son las opiniones y otras los hechos. Leo la prensa todos los días. A veces era demasiado... pero tengo muy claro que en el fútbol y en el Madrid es normal. No hay un solo jugador al que no se le haya criticado. En mi época, a todos los grandes se les ha criticado. Hay que saber llevarlo. El periodismo ha ido más a la crítica y la opinión pública se deja llevar”.

También dejó espacio para los recuerdos: “El día más feliz en el Real Madrid fue después de mi primera Champions. Recuerdo el momento de abrazar a mi mujer y a mi hermano en San Siro y romper a llorar los tres”. Aquel penalti en Milán, el primero de la tanda ante el Atlético, marcó su historia: “Acabé el partido con confianza. Me acerqué a Zidane y a Davide y les dije: ‘Quiero tirarlo’. El orden lo pusieron ellos, no les dije que quería ser el primero. No fui consciente hasta días después”.

Sobre los compañeros que más le impresionaron, fue contundente: “Cristiano y Sergio Ramos son los que más me impactaron. Su cultura del esfuerzo, su filosofía de vida...”. Y sobre los entrenadores, sin dudar: “El que más me ha marcado es Zidane. Personalmente Zidane fue el más especial para mí”.

Incluso abordó su reconversión al lateral, tema candente en el Bernabéu estos días con el 'caso Valverde', una decisión que cambió su carrera: “Nunca me quejé de jugar de lateral, pero reconozco que al principio no me gustaba. Lo hablé con Zidane y me dijo que lo iba a hacer muy bien ahí”.