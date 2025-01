Lucas Vázquez, un agujero en la derecha

Lucas Vázquez es un buen suplente al que no le llega para ser titular. Un extremo reconvertido a lateral que tiene serias limitaciones defensivas. Su personalidad, jerarquía en el vestuario y calidad le convierten en un jugador útil, pero no son condiciones suficientes como para ser titular permanente en equipo tan exigido en defensa, y más en un perfil en el que abundan jugadores de primer nivel.

Eterno suplente

A sus 33 años, cumple su novena temporada en el primer equipo blanco después de criarse en su cantera (llegó en 2007) y pasar por el Espanyol para volver. Pero lo hizo como extremo o interior, por su buen manejo de balón, regate y frescura. Sin embargo, la enorme competencia que siempre existe en el ataque del Real Madrid hicieron que Zidane lo situara de defensa ante la escasa garantías que le ofrecía Odriozola. El gallego ya había probado en esa posición, pero convenció al técnico francés para convertirse en el relevo permanente de Carvajal.

Lucas Vázquez, junto a Nacho, ha sido el eterno suplente que respondía cuando los técnicos recurría a sus servicios, pero siempre como secundario. La grave lesión de Carvajal ha dejado a Ancelotti sin elección en esa banda. Solo tiene a Lucas Vázquez, además de Valverde en caso de urgencia y el italiano se cierra en banda para probar canteranos para tapar esa vía de agua. A favor del jugador está su entrega, su profesionalidad y su calidad, pero le faltan condiciones para ser un lateral de garantías.

Baja en la Champions

Las Palmas volvió a aprovecharse de esas limitaciones para adelantarse en el marcador con un tempranero 0-1. Una jugada en la que Lucas Vázquez volvió a salir en la ‘foto’ cuando Fabio Silva le ganó la espalda en el segundo palo, en una jugada que empezó en esa banda izquierda para acabar en la derecha con un centro al área que retrató la falta de atención del defensa gallego. No es lo mismo tener detrás a Militao de central para cubrirle las espaldas que a Tchouameni o Asencio, que demasiado tienen en cumplir con sus labores. No es la primera vez que sale retratado en un partido desde que es titular.

Ancelotti confía en él, no se sabe si por esa falta de confianza en los canteranos, además de no tener algún otro recurso defensivo, pero tendrá que improvisar un sustituto para este miércoles ante el Salzburgo en la Champions. Está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas (Stuttgart, Milán y Atalanta), oportunidad para descansar después de acumular 12 partidos consecutivos, uno de suplente. Valverde tiene muchas opciones de ser lateral, salvo que Ancelotti no recupere a Tchouameni con Camavinga también lesionado. En ese caso, el italiano tendrá un problema