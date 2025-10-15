Louzán y la negativa del Real Madrid a jugar la Supercopa femenina en Miami: "Un club no lo vio conveniente"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue uno de los ponentes del World Football Summit, congreso internacional que se celebra el 15 y el 16 de octubre en La Nave de Madrid. Un congreso especializado en la industria del deporte en el que el máximo mandatario de la Federación repasó el actual modelo de negocio de la entidad. Desde lo que ya es una realidad, como los patrocinios recientemente firmados; lo que lo será: el Mundial 2030; y lo que no pudo ser, todavía, como es la primera Supercopa de España femenina en un país extranjero.

Defensa de los ingresos de la Supercopa en Arabia

"Las polémicas voy a intentar evitarlas, porque son innecesarias. Si hay un problema, lo hablamos y lo discutimos", dijo en su discurso Louzán. Por eso evitó citar explícitamente al Real Madrid, con el que el estamento federativo, como otras instituciones del fútbol, tal que LaLiga, ha mantenido discusiones. La principal, en este caso, sobre los árbitros. Pero en su discurso estaba implícito el nombre del club blanco cuando él mismo repasó los beneficios económicos que aportaba la Supercopa masculina y que podría dar la femenina en caso de que hubiera fructificado el preacuerdo firmado con Miami.

"Gracias al acuerdo con la Federación de Arabia Saudí, la Supercopa genera 51 millones de euros de ingresos anuales, de los cuales 26 millones se destinan al fútbol no profesional. También habíamos alcanzado un preacuerdo para celebrar la Supercopa en Estados Unidos, pero finalmente no podrá llevarse a cabo este año porque uno de los clubes participantes no lo veía conveniente", aseguró Louzán. El máximo mandatario de la RFEF trabajó en este acuerdo previo durante el verano, cuando estuvo en Miami por eventos como el Mundial de Clubes.

Las razones del 'no' blanco y la continuidad del plan Miami

Louzán aprovechó para hacer 'lobby' a favor del fútbol español, teniendo en el punto de mira acuerdos como el de una futura Supercopa de España en EEUU. Un destino que encajaría a la perfección con un país involucrado con el 'soccer' practicado por mujeres desde hace décadas. De este modo, se rechazaba otra de las ideas que estuvo sobre la mesa, como fue la de llevar la Superocopa femenina a Arabia Saudí, lo que habría provocado un debate social.

Según ha podido saber este medio, el Real Madrid sería el equipo de los cuatro participantes (Athletic, Atlético y Barça) que, en palabras de Louzán, "no habría visto conveniente" jugar en Miami la próxima edición. Los motivos estarían en la coincidencia de las negociaciones con el partido de LaLiga que jugarán el Villarreal y el Barça en la ciudad estadounidense el 21 de diciembre. Por tanto, el decaimiento de la negociación no es definitivo y podría reabrirse para la próxima edición de un torneo creado en 2020 y cuya última edición se jugó en Leganés.