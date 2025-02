Louzán: "Espero que Florentino recapacite, todos han condenado la actuación del Madrid"

La cumbre de este jueves en Madrid entre miembros de la RFEF, LaLiga y todos los clubes de Primera y Segunda División con la excepción de un Real Madrid que decidió no asistir, sirvió para que todos ellos se pusieran de acuerdo en una cosa: condenar los comportamientos del equipo blanco respecto a los árbitros.

Desde los vídeos de Real Madrid TV para meter presión a los árbitros antes de los encuentros hasta la carta que escribió el club blanco con destino a la RFEF para denunciar el trato arbitral que recibió en el partido ante el Espanyol. Esas actitudes han molestado especialmente al resto de clubes.

Desde el conjunto blanco se llegó a hablar incluso de una "manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorada". Unas frases condenatorias que no han sentado nada bien al resto de personalidades del fútbol español y que han costado duras críticas al conjunto madridista.

Tras la cumbre realizada en Madrid, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido uno de los protagonistas en tomar la palabra y hablar sobre los comportamientos del equipo que preside Florentino Pérez.

Louzán le pide al Madrid que recapacite

"El comunicado de la RFEF ha sido muy claro y contundente. No se pueden tolerar estas actuaciones de un gran club que nos representa en todo el mundo y no es la forma de actuar. La Federación siempre estará abierta a escuchar y dialogar con todo el mundo desde el respeto. Todos han condenado este tipo de actuaciones que no se pueden permitir porque dañan al fútbol español", explicó Louzán.

"Yo tenía relación con Florentino Pérez antes de ser presidente de la Federación y su bienvenida fue desde el respeto. Espero que recapaciten sobre esta forma de actuar" Rafael Louzán — Presidente de la RFEF

El presidente de la RFEF también recordó que tenía buena relación con Florentino, pero le instó a recapacitar con todo lo sucedido en la última semana: "Yo tenía relación con Florentino Pérez antes de ser presidente de la Federación y su bienvenida fue desde el respeto. Espero que recapaciten sobre esta forma de actuar y proceder porque ese no es el camino. Por supuesto que están invitados a futuras reuniones para buscar soluciones porque nosotros apostamos por el diálogo porque la confrontación no es mi estilo".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

Louzán también respondió a la posibilidad de cederle los audios del VAR al Madrid, una de las peticiones del conjunto blanco en su carta: "Hablé con el presidente del CTA tras saber la noticia que el Madrid quería los audios y me dijo que eso habitualmente no se daba. Yo le pregunte el por qué no dárselo porque yo no tengo ningún problema".

"La Federación no debe de poner trabas en este sentido y desde el CTA me comentaron que se iba a valorar. Me ponía el ejemplo que a otros no se los han dado y yo le insistí en que comienza una nueva etapa porque el camino no es llevarlo a la justicia", sentenció el presidente de la RFEF, que también anunció cambios en el sistema arbitral: "Tenemos un gran nivel de árbitros árbitras en el fútbol, pero quizás el modelo y la estructura que tenemos en el Comité Técnico de Árbitros debe ser repensada. Vamos a poner en marcha cambios importantes siempre dentro del marco legal de la Federación".