Louzán anuncia que la RFEF "valorará con la parte jurídica" las declaraciones de Florentino sobre "ligas robadas"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, afirmó este miércoles que la entidad valorará "conjuntamente con la parte jurídica" las acusaciones vertidas en la víspera por el máximo dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez, de "ligas robadas" al club merengue.

Durante un acto de presentación de un vagón de metro de Madrid decorado con imágenes de la selección española con motivo del Mundial de 2026, Louzán respondió así al ser preguntado por la comparecencia este martes de Pérez, quien aseveró que "le han robado" siete títulos ligueros al club blanco.

Florentino Perez, durante su intervención en Valdebebas / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

"Es una situación que valoraremos conjuntamente con la parte jurídica de la casa", afirmó Louzán, quien, no obstante, insistió en varias ocasiones en que la Federación “no va a entrar en ningún tipo de polémica”.

El presidente de la RFEF defendió el trabajo del arbitraje español y aseguró que los colegiados nacionales son “probablemente los árbitros que más cuentan en Europa”. “Nunca estamos exentos de errores, pero son errores siempre involuntarios”, señaló Louzán, que recalcó que el organismo federativo quiere “lo mejor para el Real Madrid” y para el conjunto del fútbol español.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, durante The Forum, evento organizado por el Atlético y Apollo. / ELISABET ESTEBAN

El dirigente gallego también fue preguntado por el caso Negreira y las palabras del presidente del CTA, Fran Soto, sobre este asunto. Louzán defendió que se trata de un proceso judicial en curso y reclamó una resolución clara: “Ojalá sea cuanto antes, porque eso va a beneficiar de sacar cualquier tipo de sospecha sobre esto, porque al final la justicia pone a cada uno en su sitio”.

El presidente de la RFEF insistió en su llamamiento a evitar la confrontación: “No queremos entrar en ningún tipo de polémica porque no es nuestra forma de actuar”, al tiempo que defendió el trabajo arbitral: “Tenemos muy buenos árbitros en el arbitraje español”.

El acto celebrado en Madrid sirvió para presentar el tren tematizado de la selección española que circulará por el Metro de Madrid con imágenes de internacionales como Pedri, Nico Williams, Ferran Torres o Marc Cucurella con motivo del Mundial de 2026.