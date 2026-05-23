Lona de Florentino al más puro estilo Laporta: "Mucha historia por hacer"

Florentino Pérez ha empezado la campaña electoral y lo ha hecho al más puro estilo Joan Laporta. El presidente del Real Madrid, cuya candidatura a la presidencia del club blanco ha sido aprobada este sábado por la junta electoral, ha desplegado una lona en un edificio de la capital de España cercano al Bernabéu.

En la lona, se pueden leer las siete Champions que el Real Madrid ha ganado bajo el mandato de Florentino y el siguiente mensaje: "Mucha historia por hacer. Florentino 2026".

La acción de Florentino Pérez recuerda, como no podría ser de otra forma, a la de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona de 2021. El "Ganas de volver a veros" que 'Jan' proclamó a los cuatro vientos en Madrid no solo fue un golpe de efecto de cara a los comicios culés, sino que se ha acabado confirmando sobre el terreno de juego con tres Ligas en las últimas cuatro temporadas.

La lona de Laporta en Madrid ha servido de inspiración para muchas campañas publicitarias y electorales recientemente. Florentino, que este sábado ha sido confirmado como candidato a la presidencia del Madrid, ha sido el último en hacerlo. En este caso, no ha enviado un mensaje al eterno rival, sino a sus aficionados.

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Cabe recordar que este sábado finaliza el plazo de presentación de candidaturas para optar a la zona noble del Bernabéu, por lo que veremos si Enrique Riquelme logra el aval bancario y puede desafiar a Florentino en las urnas. Sería la primera vez en más de dos décadas que los socios merengues tienen una alternativa al actual máximo mandatario.