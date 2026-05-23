Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clasificación sprint F1 GP CanadáHorarios F1 CanadáValencia Basket - Real MadridReal Madrid Final FourOlympiacos - FenerbahçeBarça - ZalgirisBarça Next Gen EuroligaGuardiolaClasificación Giro ItaliaEtapa 14 Giro ItaliaGiro ItaliaBarça final Champions FemeninaDónde va GuardiolaConvocatoria Inglaterra MundialArbeloaAlexander ArnoldRashfordPep Guardiola StandLuis EnriqueMárquezEbrima TunkaraJuan RoigMercado de fichajesResultados NBAFinal Champions femeninaFinal Four EuroligaCalculadora descensoRefugio GuardiolaCarles PuyolSara CarboneroCasanova Beach Club CastelldefelsFlorentinoPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

REAL MADRID

Lona de Florentino al más puro estilo Laporta: "Mucha historia por hacer"

El presidente del Real Madrid arranca la campaña electoral con una lona en un edificio cercano al Bernabéu

Florentino se marca un Laporta: Así es la lona del presidente del Madrid

Florentino se marca un Laporta: Así es la lona del presidente del Madrid

EL CHIRINGUITO

Jordi Carné

Jordi Carné

Florentino Pérez ha empezado la campaña electoral y lo ha hecho al más puro estilo Joan Laporta. El presidente del Real Madrid, cuya candidatura a la presidencia del club blanco ha sido aprobada este sábado por la junta electoral, ha desplegado una lona en un edificio de la capital de España cercano al Bernabéu.

En la lona, se pueden leer las siete Champions que el Real Madrid ha ganado bajo el mandato de Florentino y el siguiente mensaje: "Mucha historia por hacer. Florentino 2026".

La acción de Florentino Pérez recuerda, como no podría ser de otra forma, a la de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona de 2021. El "Ganas de volver a veros" que 'Jan' proclamó a los cuatro vientos en Madrid no solo fue un golpe de efecto de cara a los comicios culés, sino que se ha acabado confirmando sobre el terreno de juego con tres Ligas en las últimas cuatro temporadas.

La lona de Laporta en Madrid ha servido de inspiración para muchas campañas publicitarias y electorales recientemente. Florentino, que este sábado ha sido confirmado como candidato a la presidencia del Madrid, ha sido el último en hacerlo. En este caso, no ha enviado un mensaje al eterno rival, sino a sus aficionados.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que este sábado finaliza el plazo de presentación de candidaturas para optar a la zona noble del Bernabéu, por lo que veremos si Enrique Riquelme logra el aval bancario y puede desafiar a Florentino en las urnas. Sería la primera vez en más de dos décadas que los socios merengues tienen una alternativa al actual máximo mandatario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL