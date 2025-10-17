LaLiga
Locura por el Clásico: Las entradas para socios se agotan en 5 minutos
Habrá lleno en el Santiago Bernabéu como era de esperar, para el partido ante el FC Barcelona, que se jugará el próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu
Apenas cinco minutos, eso es lo que han tardado en agotarse las entradas para el Real Madrid - Barcelona del próximo domingo 26 de octubre, según ha adelantado el diario Marca.
Este viernes a las 12 del mediodía, el club abrió el sistema para la compra de entradas por parte de los socios no abonados y, como era de esperar, se produjo una auténtica oleada de peticiones.
En solo unos minutos, ya se habían agotado las entradas disponibles. La avalancha ha sido tal que la cola virtual para acceder a la compra de entradas todavía supera la hora de espera en la tarde del viernes.
La siguiente tanda será el próximo lunes 20 de octubre, a las 10h, con el turno para los 'Madridistas Premium', mientras que el público general tendrá opción de comprar entradas a partir del martes 21 de octubre a las 10h, si bien para ese momento apenas deberían quedar localidades disponibles.
El Santiago Bernabéu se llenará para ver el primer Clásico de la temporada y el primer duelo entre Xabi Alonso y Hansi Flick. Todo ello a pesar de los criticados precios que anunció el club para el partido.
La más barata superaba los 135 euros y estaba ubicada en el cuarto anfiteatro del Estadio, mientras que la más cara, situada en tribuna, alcanzaba los 465 euros. Cabe decir, eso sí, que los socios no abonados contaban con un 20% de descuento a la hora de adquirirlas.
El Real Madrid no guarda un buen recuerdo de lo que sucedió en el último Clásico en el Santiago Bernabéu, que también se disputó un 26 de octubre, en este caso de 2024.
Aquel día, el Barça de Hansi Flick dio un golpe sobre la mesa asaltando el feudo madridista y endosándole al por aquel entonces equipo de Carlo Ancelotti un doloroso 0-4 que tendría gran repercusión a lo largo del curso. Lewandowski, en dos ocasiones, Lamine Yamal y Raphinha fueron los goleadores aquel día.
