Lo que no se vio del Talavera - Madrid: "Juega mejor el Mérida", un carrusel de insultos y un banquillo desesperado

Al Madrid nada le sale bien últimamente. Ni medirse contra rivales grandes que habitualmente motivaban a sus estrellas. Ni bajar al barro de la Copa, donde casi se queda Xabi Alonso después de que el Talavera, un equipo que ocupa puestos de descenso a Primera RFEF, forzase la prórroga. Solo Mbappé pareció entender la importancia de evitar un ridículo que se habría llevado por delante a un entrenador desesperado, como el resto de su cuerpo técnico, que entonó el "tierra, trágame" en El Prado.

El Manicomio de la Reina

Un campo magnífico para el fútbol. Cerrado, abrigado y donde ve todo lo que pasa. El encuentro de Copa fue un éxito organizativo del club, pese a la imposibilidad de instalar gradas supletorias. Estas terminaron por estar en los edificios que dan hacia el campo, donde instalaron los 'palcos VIP'. Vecinos y familias que vieron cómo el equipo local se merendaba a un Madrid indolente que está en un laberinto sin salida.

Olor a puro y petardos en la previa, donde las estrellas, después estrelladas, formaron parte de un photocall improvisado en el campo. Los jugadores del Talavera se sacaron todas las fotos posibles antes de dejar retratados a los millonarios de Primera. El Prado fue en la segunda parte 'El Manicomio de la Reina', como rezó el tifo de una grada que no dejó de animar durante todo el partido.

Para tomar nota en el Bernabéu y el resto de campos modernos, que se autodenominan "manicomios" en las citas grandes, cuando en realidad se trata de una actitud impostada. Entre la apariencia y la realidad hay una delgada línea que el Madrid de Xabi Alonso se empeña en traspasar cada tres días. El vasco perdió los nervios con jugadores como Mastantuono o Huijsen, que nunca estuvieron a la altura del choque.

Un penalti que desató la ira del Prado

La Copa del Rey es un torneo imprescindible para las esencias del fútbol, pero está peligrosamente guiado para que los equipos de la Supercopa lleguen a semifinales. Por eso tienen tanto valor las rondas previas, donde todo se iguala hasta límites insospechados. En una semana marcada por el incendiario discurso de Florentino por el 'caso Negreira', el Talavera pasó factura a Cuadra Fernández por un penalti que no existió.

El encuentro se resumió en una pena máxima, un tanto en propia y un fallo de Jaime González, el portero del Talavera, imperial durante casi todo el encuentro. Por cierto, un barcelonés madridista que no ocultaba tras el partido que todas las decisiones dudosas iban a ir en favor del grande. Como toda la vida. Aunque el Madrid demostró ser un equipo pequeño, sobre todo con la gestión de los cambios.

"¡Juega mejor el Mérida que vosotros!", gritaron desde la grada, comparando a lo de Xabi Alonso con el último equipo que había visitado en liga El Prado. Un campo enfurecido con las decisiones arbitrales que acabó dirigiendo su ira contra la prensa: "¡Tenéis que escribir sobre esto! ¿O quién os paga?". Un carrusel de insultos que se llevó a todos por delante: al "así gana el Madrid", a los enemigos toledanos, a Pedro Sánchez, a Lunin, que cometió una falta final... Al que se pusiera por delante.

Bostezo de Vinicius y bronca a Mastantuono

Aunque el mayor enemigo del Madrid está dentro. A Xabi Alonso se le fue la luz durante la rueda de prensa, aunque hubiera dicho a oscuras lo mismo que con plena iluminación. Ahora mismo no la tiene. Inventa onces que parecen un siete en contra. Con Carreras de lateral o Endrick, a punto de salir al Lyon, de titular. La desesperación del banquillo fue total con jugadores como Mastantuono, favorito antes, ahora una cruz.

Ajeno al 'show', Vinicius, tapado hasta arriba y al que se le vio bostezando más de una vez mientras sus compañeros perdían el oremus. El reflejo de que cada uno tiene su lucha particular. En casos como el de Mbappé, funciona, aunque al margen de un récord de goles en año natural que ha inventado la prensa para darle sentido a su voracidad. La que le faltó a Endrick antes de enfilar la curva hacia Lyon.

Xabi Alonso no le echará de menos, aunque mismo no le sobre nada. Ni siquiera un Ceballos que en principio iba a caerse de la convocatoria por gastroenteritis y que fue titular. Salió literalmente huyendo al vestuario tras pedir el cambio. Otro reflejo de un Madrid herido de muerte que hizo cabrear hasta a los 300 aficionados blancos. Al tolosarra no se le olvidará Talavera, aunque a día de hoy no sabe ni quién es su próximo rival. Amnesia fruto de un estrés que no para de crecer.