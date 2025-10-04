Lo que no se vio del Real Madrid - Villarreal: el Bernabéu aplaudió a los árbitros, Valverde aprendió la lección y Mbappé causó pánico

Partido caótico en el Bernabéu, como con los que más disfruta el Real Madrid. Un encuentro sanador después del siniestro total del derbi, que tuvo de todo. Desde un equipo apagado, atado por el exceso de orden, hasta un conjunto agitado por el continuo percutir de un Vinicius que nunca deja indiferente a nadie. Forzó un penalti protestado por el banquillo del Villarreal y logró la expulsión de Mouriño. Provocó algo insólito: que el campo blanco aplaudiese a los árbitros.

Xabi Alonso impone su mando con Valverde

Valverde fue el hombre de la previa del regreso del Real Madrid al Bernabéu después de varapalo del derbi contra el Atlético. Hubo un claro intento de reset emocional, para evitar un segundo tropiezo, más si cabe ante un rival directo en esta primera fase de la temporada. Un buen número de camisetas de Valverde y planos en la realización del estadio blanco en la que se mostraban a aficionados con ellas. Un claro intento de fijar la paz social en un vestuario donde cada salida del guión provoca un incendio. A pesar de los buenos resultados que puedan darse.

Todos contentos, por un momento, con Xabi Alonso reafirmando en público su poder y con el uruguayo aceptando el rol. Atento Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, donde el capitán del Real Madrid es referente absoluto. Valverde se fue con una sonora ovación del Bernabéu después de un buen partido. Y lo hizo recuperando su mejor versión, la de un futbolista que sabe cuál es su sitio en el partido. Punzante en las subidas y corrector como ninguno.

El Bernabéu no dudó de él ni un solo instante. Ya en la previa se vieron bastantes camisetas del uruguayo. En la presentación de la alineación, también fue uno de los que recibió una ovación más sonora. Durante el partido, incluso recuperó el recurso de los disparos desde lejos que tan buen resultado le ha dado en los últimos años. Aunque es bien sabido que el Real Madrid es una montaña rusa emocional en la que se pasa rápidamente de la euforia a la ira.

Mbappé se erige líder frente Vinicius

Por eso Vinicius casa tan bien con el Real Madrid, pese a sus desmanes en los cambios. Fue el gran agitador del partido frente al Villarreal. Le sonrió la fortuna en el primer gol y el devolvió el giro del destino sacando los dientes. Sacó fuera del partido a Mouriño y provocó su expulsión. Por el camino, un penalti que él mismo transformó después de pedirle permiso a Mbappé. El francés le guiñó un ojo y le dio autorización para lanzar desde los once metros, donde había fallado sus dos últimos lanzamientos. Arnau Tenas, que conocía a Kylian de su etapa en el PSG, le adivinó la intención pero no fue suficiente.

Fue una demostración de jerarquía y complicidad, de la que tan necesitado está este equipo. Tal fue la agitación de Vinicius que provocó algo insólito en el Bernabéu, que el público aplaudiese a los árbitros. Ya había sacado del encuentro al lateral a través del juego. Tras un leve empujón acabó llevándolo fuera del terreno de juego, al ver la roja. Hubo aplausos en la grada, porque en el fondo, en el fútbol hay una parte de 'teatrillo' que se recompensa. Y más en un escenario en el que gustan los efectos especiales, como las carreras al infinito para cortar un balón.

Eso sí, los mismos que aplaudieron se llevaron después las manos a la garganta, al ver que Mbappé se retiraba cojeando ligeramente. Aunque el pánico quedó apaciguado, en principio, al ver el rostro del francés ,que estuvo incómodo durante todo un partido. Y pese a todo volvió a ver puerta en el 'show' de Vinicius, sobre el que ya tiene el control. Aunque el brasileño ponga a bailar al rival, la última canción siempre corre a cuenta del capitán de Francia. El alcance del esguince determinará si ejerce este rol en los próximos días. Porque un virus FIFA en el Madrid suele afectar de lleno a su sistema inmunitario.