Lo que no se vio del Real Madrid - Mónaco: Vinicius se la guarda al Bernabéu y Arbeloa destapa la 'cama' de Xabi Alonso

El Madrid tiene un vestuario volcánico. Un lugar donde los egos se disparan. Jugadores con personalidad, pero sin vocación de entregarse a una causa común. Al menos esa era la imagen proyectada durante una etapa fugaz de Xabi Alonso que se da completamente por amortizada. Aunque las virtudes que permitieron la goleada contra el Mónaco sean, en el fondo, los mismos vicios que llevaron a la destitución "de mutuo acuerdo" del vasco. Pocos pactos existieron con el exentrenador.

Parodia de "Jude Ballantines"

El 6-1 al Mónaco, un rivel que fue un muñeco en manos de Vinicius y sus compañeros, fue un ejemplo de compromiso. Si quieren, pueden. Para ello ha tenido que venir un Álvaro Arbeloa que ha aplicado la receta contraria a la de su antecesor. Un consentimiento tal que se expresa con frases como esta: "No os voy a engañar, queremos que Vini y Kylian estén frescos para atacar; que hagan un buen trabajo, que corran junto con el equipo, pero que puedan estar frescos para marcar las diferencias".

Bellingham finiquita el partido con una celebración que será de lo más recordada / Champions

El mensaje es peligroso, como el que enviaron Vinicius y Bellingham tras sus goles. El brasileño estuvo muy concentrado en el juego durante todo el partido. No miró siquiera a una grada a la que le reclamó aplausos en anteriores partidos. Solo encontró pitos, como los que todavía recibió en los primeros compases de un encuentro donde la mayoría se puso de su lado frente a una minoría que terminó silenciada. Pero Vinicius se la guarda al Bernabéu que tantas veces le defendió en el pasado.

"Me pongo muy triste. No quiero que me abucheen en mi casa, donde me siento muy cómodo. En los últimos partidos no me sentía así, cómodo. Siempre que jugaba mal, siempre que hacía algo mal, me abucheaban. Tienen su derecho. Pagan una entrada muy cara por esto. No lo entiendo, pero estoy aquí para seguir luchando por este club", expresó sobre un divorcio que se mantiene después de que una parte del madridismo le acuse de haber complicado la temporada. Saben todas las partes que el curso aun tiene remedio, pero el equipo ya ha perdido dos títulos y un entrenador por el camino.

Mastantuono no es Messi

La imagen del vestuario del Real Madrid sigue siendo la misma que denunció veladamente Xabi Alonso. Un grupo de jugadores consentidos, como sucedió con el primer 'galacticidio', aunque con una calidad menor a la de estos protagonistas. Aunque en partidos como el del Mónaco demuestran que pueden ponerse a su altura. Pero incluso en situaciones favorables, la digestión de la victoria es lenta y retadora. El principio de la reacción que se examinará en cada partido.

Franco Mastantuono agranda el marcador anotando el tercer gol del encuentro / Champions

"El Madrid de los bandidos", como describían acertadamente en 'El Futbolín' de Radio Marca, es una construcción de jugadores sobre los que hay muchas esperanzas puestas. Aunque también un exceso de jabón que Arbeloa refuerza como método para ganarse al vestuario y al madridismo que no deja de llevarse a la boca en cada intervención. Bellingham confirmó que los jugadores leen lo que dicen de ellos. Pero también que se la trae al pairo lo que digan cuando el viento sopla de cara, como evidenció con una celebración que parodia el sobrenombre de "Jude Ballantines" popularizado en las redes.

En estas plataformas, el ruido es enorme, pero esta generación vive en ellas. Sus comunicados, sus comentarios y sus reacciones son noticia. Porque apenas hablan, solo después de noches como esta, en la que todo salió a pedir de boca. Ahí apareció el Mastantuono que desafía con repreguntas: "¿Qué dicen de mí? Unos piensan que soy Messi y otros la peor compra del Real Madrid". Aunque a veces parece que viven en su mundo, este no deja de ser el de todos. Donde un día son manteados a la gloria y otros caen al vacío. Xabi Alonso lo sabía y no pudo cambiarlo. Arbeloa lo sabe y necesita que la cama donde tuvo pesadillas su viejo amigo sea la de todos. Más madridistas y menos madridistas, según lo que quieran comprarle.