Lo que no se vio del Real Madrid - Málaga: el lamento con Camavinga, el recado de Bellingham y la mochila de Mourinho

El Real Madrid vive un amor estival. El que provoca el cambio de rumbo después del drama con el que terminó una segunda temporada sin títulos. El Bernabéu disfruta con el renovado conjunto de Mourinho, aunque tuerce el gesto cuando ve algo que no le gusta. Por ahora ocurre poco, aunque basta para que salten las alarmas, como sucede ante un mal pase de Camavinga o uno de Huijsen directamente a un rival.

La celebración de Ester Expósito... y Ceballos

En el Bernabéu importa tanto lo que pasa en el césped como fuera de él. Por eso, la realización del encuentro se convierte en un intercambio constante entre el palco y el campo. Durante la goleada contra el Málaga se vio a Ester Expósito, actual pareja de Mbappé, celebrando los tantos del Madrid. Otra demostración de lo que significa el universo blanco, donde todo se mediatiza. Como curiosidad, por detrás de la actriz aparece Dani Ceballos, 'descarte' blanco que apunta, al fin, a regresar al Betis.

Hubo otro plano-contraplano que contó una historia: el de Tchouaméni aplaudiendo a Valverde cuando este fue sustituido. Existe la necesidad de que todo permanezca en privado y de que solo trasciendan los buenos gestos, aunque Mourinho convierte cada cambio en un mensaje. En un momento del encuentro, Vinicius se acercó al portugués. Tiene controlados a todos sus jugadores, pero especialmente a sus estrellas.

Quiere que vivan el fútbol como él lo hace. La mejor muestra de esa tensión se refleja en un Bellingham que vuela, aunque la gestión de su intensidad será decisiva para que la temporada no se convierta en una sucesión de picos y valles. Con el partido ya encarrilado, el inglés les echó un responso a Vinicius, Mbappé y Diomande por no bajar a defender. Un gesto que ya repitió en varias ocasiones la pasada temporada.

"¿Cuánto hemos pagado por Diomande?"

Mourinho carga con una mochila llena de notas que lo acompaña incluso a rueda de prensa. Ahí guarda las notas al pie con las que matiza cada respuesta. Cuando detecta un exceso de elogio en las preguntas, él mismo se encarga de añadir los puntos suspensivos... El caso de Huijsen sirve como ejemplo. Un jugador al que dio la oportunidad en la Roma y con el que está satisfecho por el rendimiento que está mostrando, aunque le advierte de esos pases que provocan una estampida hacia la portería de Courtois.

Sin embargo, está empeñado en que no haya causas perdidas ni jugadores que se descuelguen antes de que lleguen los problemas. De ahí el cuidado con futbolistas como Camavinga, al que se le siguen viendo las costuras incluso ante rivales como el Málaga, idóneos para que un jugador con sus características recupere la confianza. Con todo, el galo continúa desconectado de una idea colectiva y lleva al Bernabéu a revivir los demonios de la pasada campaña.

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El portugués no agotó los cambios contra el conjunto andaluz. Sus ayudantes controlan al detalle las cargas, pero todo depende de lo que él decida. En un mundo en el que los ‘staffs’ son cada vez más grandes, parece que la labor del entrenador se reduce a una mera representación. No es su caso. Pensó que había perdido el móvil nada más entrar a responder las preguntas de un auditorio que le busca las cosquillas. "¿Cuánto hemos pagado por Diomande?", le preguntó al encargado de dar los turnos. Tras la comparecencia, alargó el chascarrillo: "140 millones". Solo consiguen arrancarle, por el momento, una risa ácida y cómplice. Aunque lo suyo siempre ha sido enseñar los dientes, de ahí que cada respuesta pueda ser una trampa.