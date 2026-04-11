Lo que no se vio del Real Madrid - Girona: el Bernabéu pierde la cabeza, Camavinga se condena para siempre y Mbappé suspira con Vinicius

No quiso colaborar activamente el Madrid en la jornada retro de LaLiga, una de las mejores ideas de marketing de los últimos tiempos, pero hizo igualmente un viaje al pasado. Se fue, exactamente, al mismo punto que el año pasado, cuando en abril le asaltaron las dudas. Un partido más para el expediente de un conjunto blanco que amenaza con terminar, por segundo año consecutivo, en blanco. Una situación que derivará en un problema estructural que ya empieza a ser palpable.

Efecto invernadero

Tuvo LaLiga, que tanto critica el Madrid, la deferencia de ponerle el partido el viernes para darle más tiempo de preparación del que tendrá un Bayern que juega este sábado a las 18:30. En el metro, camino al Bernabéu -donde la estación principal está cortada por una obra pública consagrada al club-, un par de socios veteranos le preguntaban a otro muchísimo más joven: “¿Cuántos goles vamos a meter hoy?”.

Eduardo Camavinga, durante el Madrid-Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Entre las dos partes, separadas por más de setenta años de edad, discutían sobre el número total. “Mira, mejor dejamos tres para el miércoles. Hoy que hagan lo que quieran”. La asunción del discurso de Arbeloa. Pero a nadie le gusta ver perder a su equipo. Menos a un madridista. Y ya no digamos en su campo, un Bernabéu que ha sido vapuleado esta temporada por equipos bien diferentes.

El feudo blanco ha perdido la cabeza. Este viernes, a todo el mundo le sobraba hasta la camiseta, porque el efecto invernadero es palpable con el techo retráctil, que no se abre nunca. Y eso, que ambientalmente puede ser muy positivo en caso de tocar corneta para una remontada, juega en contra del local cuando es incapaz de meter un balón entre los tres palos. Solo un fallo de Gazzaniga abrió la lata para Valverde.

Vinicius, ausente

Los jugadores del Madrid han terminado por sufrir claustrofobia en su propio campo. El que más, Camavinga, un futbolista que ha involucionado hasta un límite que le puede dejar fuera de mercado. El francés fue titular porque Arbeloa buscó una última activación para convencerse de que, si quiere tener una oportunidad de remontar en el Allianz, no puede contar con él, objeto de un sonoro abucheo.

Hubo pitos para todos, también para Vinicius y Mbappé, incapaces de mezclarse. La mejor versión de uno y de otro ha llegado sin el complementario en el campo. Mientras que al brasileño la incompatibilidad se le nota en los regates y en la falta de arrojo para echarse al equipo encima cuando el galo está sobre el césped, a Kylian se le nota en los gestos. Un suspiro del ‘10’ después de un mal regate del ‘7’ corroboró el divorcio.

Vinicius, contra el Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Vinicius lleva varios partidos ausente y lo que podría ser un ahorro de esfuerzos para Múnich fue un ejercicio de frustración. Todo lo contrario que un sobrerrevolucionado Mbappé que, de ningún modo, quiere ser el culpable de lo que pase esta temporada, aunque sigue siendo el factor discordante con respecto al último Madrid ganador. El penalti no pitado y la sangre en su rostro tras el golpe de Reis fueron la coartada perfecta para Arbeloa. Pero quedan apenas unos días para saber si se desata la caza del culpable. Y ahí sí que ninguno dejará de correr.