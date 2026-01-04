Lo que no se vio del Madrid - Betis: el cabreo de Vinicius, el gesto de Mbappé en el 'show' de Gonzalo y el aviso del Bernabéu

El Madrid es un serial con un guionista diferente en cada partido. Un equipo que aspira a ser sideral, pero al que persigue un ambiente enrarecido que prevalece incluso en las goleadas. Y la del Betis no fue una cualquiera, porque tuvo como protagonistas solo a productos de 'La Fábrica'. Jugadores como Gonzalo, autor de un triplete perfecto, Asencio y Fran García que destapan la infeliz fórmula blanca.

Dubái y Arabia no son Madrid

Porque hasta el día en el que todo debía ser paz y gloria, surgieron las notas discordantes de un club al borde de un ataque de nervios en cada partido. Mientras el Bernabéu abrazaba a su hijo pródigo, Gonzalo, Vinicius huía del campo después de ser pitado una vez más. La lógica de la guerra particular que ha llevado al club a ser un rompecabezas, donde lo que un día sube baja automáticamente en la siguiente jornada.

Real Madrid - Real Betis | El gol de Gonzalo García / LALIGA

Aunque hay elementos ambientales que no cambian. El público llegó tarde al Bernabéu, remoloneando con la hora y la fecha. Sabiendo que cada encuentro tiene trampa. Con plena desconfianza sobre el rendimiento de los suyos. Estos pensaron que habían pasado página en Dubái, destino preferido por Vinicius, Carreras o Huijsen, quienes se dedicaron, entre otras tareas extradeportivas, a pasear tigres.

Las bestias están más cerca de lo que piensan. En el madridismo domina la sensación de que Xabi Alonso es el último procesado por un vestuario que no está a la altura de la institución. Por eso no le pasa ni medio fallo a sus jugadores. Con el 3-1, el único atisbo de reacción del Betis fue respondido con sospechas. Rumores, pitos y finalmente un abucheo que acompañó a Vinicius y Rodrygo en sus cambios.

Vinicius no convence con su perdón

El brasileño cambió de foto de perfil y se enrabietó tras escuchar la sinfonía crítica antes de terminar el año. Quiso enmendar su ira con un mensaje de bienvenida al nuevo año en el que anunciaba la paz y el amor eterno con un club incapaz de llegar a un acuerdo para su renovación. Cuajó un buen arranque y a partir de ahí se diluyó en la narrativa que exige presionar del minuto 0 al 90.

Real Madrid - Sevilla | Los pitos a Vinicius / LALIGA

Solo así considera la hinchada blanca que puede competir al máximo nivel. Algo que experimentará esta semana de Reyes en una Supercopa que volverá a vivirse como ultimátum. Primero, frente al Atlético, que le sacó los colores el primer derbi de la temporada; y en la final, ante el ganador del Barça - Athletic. Con el recuerdo fresco todavía de aquella altisonante celebración de un clásico vencido que abrió la caja de los truenos.

En una tarde de luz joven, con Gonzalo retratando la falta de minutos, Mbappé volvió a sentir la contrariedad que lleva arrastrando durante toda su carrera. Un jugador capaz de echarse encima a equipos como el PSG o el propio Madrid, pero sin que nadie le siga. Su liderazgo sigue siendo un ejercicio individual que pasa por el que el resto le asistan y él defina. Por eso, sus partidos desde el palco del Bernabéu son incómodos.

Aplauso cerrado para Gonzalo

Militao, Trent y Mbappé vieron el encuentro desde la zona noble del campo del Madrid. Separados, con el francés escoltado por su entorno. Las cámaras le buscaron en todo momento para seguir la acción a través de sus grandes ojos que dicen más que cualquier declaración enlatada. Se levantó para aplaudir el segundo gol de Gonzalo, una exquisita volea previo control con el pecho que no envidia los remates del francés.

Xabi Alonso responde en rueda de prensa sobre el partido de Gonzalo y los pìtidos a Vinicius / LALIGA

A partir de ahí, seriedad y disfrute contenido al ver cómo a los que estaban en el campo les caía el chaparrón de las críticas. El desasosiego que pudo sentir al sentir que el Madrid jugaba mejor sin él se fue de golpe tras ver cómo la piel fina del Bernabéu se rasgó con un simple cambio. El estadio blanco dictó sentencia al aplaudir a los canteranos. Al entender que una carrera en el campo vale mucho más que la ya realizada.