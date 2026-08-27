Lo que no se vio del Real Madrid-Real Sociedad: Mourinho arropa a Vinicius entre pitos y aplausos, la cruz a Carreras y el himno de las mocitas madrileñas

El Real Madrid y todo lo que lo rodea tienen una enorme facilidad para pasar de la euforia al caos. De ahí que el regreso de Mourinho no se concibiera únicamente como el de un guardián de mano dura. Lo que Florentino Pérez ha buscado con la vuelta del entrenador al que más ha querido es un gestor de egos que, al mismo tiempo, no deje de alimentar el suyo propio. El luso está en modo zen, desplazando el protagonismo, pero sus ojos vidriosos cuando escuchó al Bernabéu corear su nombre hablan de un flechazo instantáneo.

El homenaje a Cucurella

El estadio blanco sigue inmerso en su perpetua reforma, con frentes pendientes como los aparcamientos o los conciertos. Aun así, se dio el lujo de ensayar al comienzo con un sistema de luces y altavoces, por lo que pueda venir. Después de mucho tiempo, en el coliseo de la Castellana volvió a sentirse el fútbol, aunque el público que pasó por caja tenía todavía un marcado componente estival. Una mezcla de turistas y madridistas que no pueden acudir habitualmente a un estadio que, como tantos otros, es cada vez más inaccesible.

Denís Iglesias

El Real Madrid quiso brindar un homenaje a Cucurella por el Mundial conquistado durante la temporada en la que el catalán jugaba en el Chelsea. El club blanco se apropió así simbólicamente de uno de sus grandes fichajes. Quizá el más importante en mucho tiempo, porque aporta un carácter distinto. Nunca imaginó verse vistiendo la camiseta madridista y, quizá por ello, se lo toma más en serio que el resto. Tiene en sus manos la capacidad de servir de punto intermedio cuando vengan mal dadas en un vestuario cargado de protagonistas.

No ha sido titular en los dos primeros partidos, pero terminará siéndolo por aclamación. Carreras es, junto a Camavinga, una de las pocas notas discordantes en este fugaz inicio de temporada. El lateral vio una amarilla por una irresponsabilidad similar a la que cometió en el gol de la Real Sociedad. Terminó siendo sustituido al descanso, justo cuando todo empezó a mejorar en el Real Madrid. El responso de Mourinho en el vestuario también ayudó a ordenar las piezas de un equipo que quiere crecer con todo su arsenal en liza desde el principio.

“¿Ves? Te aplauden, Vini”

Mourinho lleva muy poco tiempo para confirmar que su receta sea la del éxito, pero demasiado en el fútbol como para no haber detectado ya los problemas evidentes que sus pupilos, Xabi Alonso y Arbeloa, no supieron resolver. Tampoco pudo hacerlo un Ancelotti cansado de que no atendieran sus peticiones en el mercado de fichajes. El portugués sabe que le han construido un equipo con individualidades tan grandes que su trabajo pasa por hacer sentir importante a cada una de ellas sin permitir que olviden que el equipo está por encima.

Mourinho ha empezado a ganarse el respeto de unas estrellas acostumbradas a rebelarse ante cualquier mandato. Un claro ejemplo fue lo sucedido con Vinicius frente a la Real Sociedad después de su tormentoso debut contra el Espanyol. El de Setúbal aplicó la táctica del palo y la zanahoria, como suele hacer con sus grandes hombres. En su regreso al Bernabéu volvió a hacerlo. Le mantuvo en el campo hasta que encontró un gol y una asistencia después de acumular un sinfín de errores que desataron el runrún en su contra.

Vinicius empezó escuchando pitos, pero terminó recibiendo aplausos cuando fue sustituido. Mourinho aprovechó ese momento para acercarse al brasileño y decirle: “¿Ves? Te aplauden”. Apenas han pasado tres meses desde que el Bernabéu terminó la pasada temporada enfrentado con los suyos. En medio, unas elecciones en las que Florentino se impuso a Riquelme. Recuperar las esencias no era una promesa electoral, pero sí una demanda del madridismo que acudió a las urnas.

La primera concesión fue la recuperación del Himno de las Mocitas Madrileñas, la partitura clásica que sustituyó al Himno de la Décima, guardado ahora en el cajón. Porque, más que nunca, toca recuperar un sentimiento que un grupo de estrellas convirtió en un estado permanente de crispación. Por ahora, queda aplazado hasta nuevo aviso.