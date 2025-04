Lo que no se vio del Getafe-Real Madrid: el abrazo de Güler, la rabia de Ancelotti con su médico y "Ceballos, muérete"

El Real Madrid nunca tiene un partido tranquilo. Se ha olvidado de tener una balsa de aceite que le permita ser sólido. Contra el Getafe se durmió en la segunda parte y estuvo a punto de pagarlo caro. Todos los equipos caminan por el alambre, la visita al Coliseum dejó más sombras que luces. Sobre todo, porque la lesión de Camavinga, que Ancelotti confirmó como inhabilitante para la final de Copa, donde aspiraba a ser lateral. Otro de los caídos en el combate que deja con vida al cuadro blanco en Liga fue Alaba, a quien precisamente reemplazó el francés.

El abrazo de Güler y Ancelotti contra el ruido

Arda Güler fue, junto a Courtois, el único que sacó algo positivo de este partido. Como sucedió al final de la pasada campaña, el turco será un recurso para desatascar partidos. En la primera parte se echó encima al equipo desde una posición que le permitió brillar, como es la base de la jugada. Mucho más activo y efectivo que como extremo. Tras su tanto, que resultó decisivo para el triunfo madridista, se dio un generoso abrazo con Carletto. El italiano le utilizó como correa de transmisión en el campo, dándole todas las instrucciones posibles para sostener a un equipo que terminó cayéndose.

"Ha jugado muy bien de interior, con calidad, con idea y con mucha tranquilidad. Con 4-3-3 puede jugar como interior, pero con 4-4-2 no puede jugar como pivote, sino como extremo derecho. Le falta algo más de contundencia en los duelos, pero tiene muchísima calidad, trabaja mucho, maneja bien el juego... Su futuro va a estar más de interior que más adelante", aseguró Carletto, en una mezcla de cariño y aprendizaje. El italiano terminó con el ruido que se había generado, sobre todo desde Turquía con su suplencia.

La rabia de Carletto en la salida 'interruptus' de Camavinga

Ancelotti tendrá que afrontar el matchball copero sin laterales. Camavinga, que entró como reemplazo de Alaba, terminó lesionado. La gestión de su salida fue calamitosa. Los servicios médicos del club blanco intentaron que siguiera en pie en el Coliseum. Lo intentó hasta en dos ocasiones, mientras sus compañeros caían atropellados por un Getafe impetuoso en la segunda mitad. Terminó saliendo por un problema muscular que Carletto confirmó como grave y decisivo para su incomparecencia en Sevilla.

El técnico italiano confirmó que no estará en La Cartuja. Vio cómo la salida del francés dejó a su equipo con diez y con un sufrimiento encima que solo levantó Courtois, otra vez decisivo. Antes de la lesión de Camavinga, recibió varias correcciones por parte de su preparador, que tiene una complicada incógnita por resolver. El Real Madrid se descosió por los flancos en los dos últimos 'clásicos', en los que salió goleado. Ahora, la responsabilidad se cierne sobre Fran García. Ninguno de los dos contendientes por la Copa se ha librado de percances en las últimas fechas.

"Ceballos muérete" y la rabia de Endrick tras el cambio

Los jugadores del Real Madrid se encontraron con un entorno idílico de entrada en el Coliseum, desde cuya megafonía se presentó a Ancelotti como "El señor don Carlo". En la primera mitad, solo Vinicius fue increpado con el soniquete de "Balón de playa", que le persigue en muchos campos de LaLiga. En la segunda parte, con el crecimiento del Getafe, se agrió la situación, sobre todo desde el fondo de animación, donde el mero calentamiento de Ceballos provocó su ira. El "muérete", que llevó a Raúl Asencio a pedir calma -el fue objeto de insultos similares recientemente-, hizo que el partido se parase. Pero los focos apuntaron al andaluz porque, a escasos días de la Copa, tuvo que recibir un masaje antes de su ingreso en el terreno de juego.

Sin embargo, el más enrabietado fue Endrick. El brasileño revivió viejos duelos contra Alderete, contra el que tuvo un enfrentamiento en una Copa América. Falló todas las ocasiones de las que dispuso y entendió que su partido fue bache. “No puede hacer estas cosas. No tiene que hacer goles de club de teatro. Eso en el fútbol no existe”. El dardo de Carletto fue claro. Cuando decidió sacarle del terreno de juego, estuvo a punto de descargar su ira contra el banquillo. Respiró por un momento y, al encontrarse, con Bellingham, reprimió la rabia, pero no las malas sensaciones con las que terminó un partido agitado de lo que más aprovechable fue el resultado.