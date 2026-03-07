Lo que no se vio del Celta - Real Madrid: el dardo de Arbeloa a Camavinga, el dolor de Carvajal y el mensaje de Thiago Pitarch

El primer partido de Arbeloa en el Madrid fue un fracaso. Un derrape contra el Albacete que le dejó fuera de la Copa. No sintió aquel tropiezo como propio. Le dio carácter de sobrevenido, porque era un recién llegado a la primera fila. Pero dejó un mensaje que ha terminado por ser muy importante. "Estaba convencido de que la lista era la adecuada. No me arrepiento, volvería a hacer lo mismo", dijo, poniendo en valor a los que estuvieron en la hecatombe, muchos de ellos canteranos.

'La Fábrica' se resarce de Albacete

Algunos de aquellos hijos de La Fábrica, como Manuel Ángel o Palacios, tuvieron su noche de resarcimiento en Balaídos, donde Arbeloa señaló a alguno de los jugadores del primer equipo. Rompió la tregua y, con un discurso irónico que supo a dardo, apuntó a Camavinga. El francés, desaparecido por una infección bucal, fue el principal destinatario, según el consenso de los medios presentes en Vigo, de un comentario ácido.

Perform

"Estoy muy feliz por la gente que ha querido venir y que ha querido empujar. Estos son los momentos en los que se ven a los jugadores del Madrid y hoy he visto a muchos", defendió, poniendo de un lado a lo canteranos como Thiago Pitarch, titular por segunda semana consecutiva; y del otro a ausentes como Camavinga, Huijsen o Mastantuono. Todos ellos, con una corta edad media, pero realidades diferentes.

Arbeloa supo que un tanto de rebote de Valverde y un balón al palo de Iago Aspas le permitieron agarrarse a LaLiga. Le sirve para amarrar su discurso, plagado de lugares comunes del madridismo como son los goles a última hora. Y con eso quiere aguantar para dar la cara en Champions con una plantilla mermada que arregló los problemas en Balaídos gracias a nombres de Youth League.

El cariño de Valverde con Pintus

Cumplió el Madrid 124 años con un partido de caras que acabarán siendo más conocidas si Arbeloa es capaz de mantener su apuesta por la cantera. La que conoce mejor que nadie. Pupilos que no cuestionarán sus decisiones como sí hizo un Güler que se fue maldiciendo tras ser sustituido por Palacios. Aunque el turco forma más parte del rebaño de los niños que de los jóvenes con entornos superlativos.

Cada vez se ve con mayor claridad la política de clanes que opera en el vestuario del Madrid. Uno de ellos es el que forman dos de los capitanes del Madrid, Valverde y Vinicius. Una 'doble v' que se abrazó tras el gol que cortó la hemorragia blanca y que el uruguayo le dedicó a Pintus. El preparador físico, ascendido de nuevo a actor principal del club, perdió a su madre, como expresó en sus redes sociales.

Los gestos son muy importantes en un Madrid que necesita cerrar filas. En medio están pesos pesados como Carvajal, venidos a menos. Otro capitán que calentó la banda sin tener minutos, soportando los problemas estomacales con los que viajó a Vigo, según informó la Cadena Ser. Otra muestra de la diferencia entre los bandos que hay en un equipo en el que el compromiso está provocando una selección natural.

Courtois y la fórmula del 200%

"Tenemos una cantera que debemos valorar más. Aquí vienen los mejores del mundo, pero tenemos canteranos de muchísima calidad. Hay que darle mérito a lo que ha hecho Thiago y a cómo quiere el balón. Necesitamos jugadores tan dinámicos como él, que tire 10 desmarques aunque no se la den", lanzó Arbeloa en la misma dirección que el resto de sus recados. Un quiebro de Mastantuono contra una carrera de Pitarch. Una entrada de Manuel Ángel frente a una ruleta de Güler.

"Necesitamos estar al 200% y estoy seguro de que ganaremos al City", dijo Courtois en los medios oficiales del club. Una secuencia tan ambiciosa como contradictoria, porque implica una consecuencia que parte de una premisa en la que el Madrid tiene que estar por encima de sí mismo. Ya no es la genética ganadora, es el sentido de entender las broncas, habituales en el belga -también en Balaídos-, como una forma de espabilar para no volver a transitar en la nada absoluta que ha sido este último año y medio.