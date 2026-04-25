Lo que no se vio del Betis - Real Madrid: la rabia de Vinicius, la frustración del madridismo y la huida de Mbappé

El Madrid no se ha tomado en serio de la Liga en ningún momento. Lo más cerca que estuvo fue en el primer tramo de la temporada, cuando no había nada más serio en juego. En el clásico de ida se puso nueve por encima del Barça y algunos dieron por hecho que ese liderazgo, unido al agotamiento del conjunto de Flick tras una temporada de esfuerzos, era el anticipo de un paseo. Aquello pasó con Xabi Alonso. Con Arbeloa, los blancos pueden terminar a más de diez puntos en el campeonato doméstico.

Las quejas arbitrales de Arbeloa

En La Cartuja, el Madrid fue una feria. Alegría en la primera parte, decepción en la segunda y pataleta tras un 1-1 que deja prácticamente sin opciones al conjunto blanco. "Hay un penalti clarísimo por mano en el tiro de Brahim y falta a Mendy en la última jugada", lamentó Arbeloa, intentando darle sentido al grito en el cielo que puso tras el empate de Bellerín. Un tanto que llegó sin Mbappé en el campo, como síntoma del borrado de identidades que va a provocar el Mundial en lo que queda de temporada.

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Si el hecho de competir había dado cierto crédito al salmantino, este lo perdió con la última bala que le quedaba. Seguramente, el peso de la culpa sea repartido, pero las estadísticas indican que, de 23 partidos dirigidos, solamente ha sacado 13 victorias, dos empates y ha concedido ocho derrotas. Es más, después del parón de selecciones, cuando firmó un happy marzo, el Madrid solo ha ganado un partido. El empate frente al Betis acelera la transición que Florentino está obligado a comandar.

Vinicius, autor del único gol del Madrid en el partido, fue el vivo ejemplo de la frustración. Abrió los brazos en cada caída y terminó liderando la caza al cuarto árbitro después de que Bellerín demostrase la mandíbula que tienen los madridistas en los finales de partido. La zona Cesarini en la que se han movido históricamente con comodidad y que ha terminado por evidenciar la mediocridad del momento actual. Una situación que evita que media hora de buen juego solvente un partido entero.

“¡Qué poca vergüenza tenéis, dad la cara!”

Después del tanto de Vinicius, que aprovechó un rebote tras un disparo de Valverde, salieron en la realización del partido algunos madridistas son camiseta. La celebración en plena Feria de un sentimiento ajeno al mayoritario en una Cartuja hasta la bandera. “¡Qué poca vergüenza tenéis, dad la cara!”, era el grito recogido por El Chiringuito tras un empate que, por más vueltas arbitrales que le dio el Madrid, plasmó la desidia que ha dominado a un equipo carente de alma y oficio.

El Madrid era el terror de los cronistas, porque tenía la capacidad para alterar el espacio-tiempo cuando nadie lo preveía. Ahora, apenas vive de su historia. Un relato al que se le han ido cayendo las piezas por su incapacidad para traer a la historia los argumentos del pasado. Véase un tanto en el último minuto, acompañado de salvadas sobrehumanas como las que hizo un Lunin que terminó desesperado. Porque si no hubiera sido Bellerín, habría sido cualquier otro.

En medio del caos nunca está Mbappé, cuando realmente es el elemento diferencial y disuasorio de títulos desde que llegó hace dos años. Antes, por sus goles, el francés pasaba más desapercibido. Pero desde que se ha identificado como el factor corrector del fracaso, sus actuaciones son objeto de intenso estudio. Falló pases y remates indebidos antes de pedir el cambio. Porque si algo puede salvar su temporada es el Mundial, aunque ha perdido toda la credibilidad después de una nueva temporada en blanco.