Lluvia de sanciones para el Madrid: hasta 4 futbolistas castigados

Ya es oficial: hasta cuatro jugadores del Real Madrid han sido castigados por lo que sucedió en el último partido de Liga ante el Celta. Los futbolistas blancos terminaron desquiciados en un encuentro en el que los gallegos fueron superiores y se llevaron un triunfo por sorpresa en el Santiago Bernabéu.

Durante el partido, Fran García, Álvaro Carreras y Endrick fueron expulsados. El primero, por dos amarillas en menos de un minuto, el ex del Benfica, por decirle al árbitro "eres malísimo" y el brasileño por dirigirse al cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico.

Alvaro Carreras ve la tarjeta roja y Xabi protesta al colegiado en el partido entre el Real Madrid y el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, en el acta del partido también aparecía un capítulo que ocurrió con Dani Carvajal: "Una vez finalizado el encuentro, y encontrándonos en el túnel de vestuario, identifico al jugador D. Daniel Carvajal Ramos, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cual se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: 'El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa'".

Las sanciones

Finalmente, el Comité de Disciplina ha tomado la decisión de sancionar a Fran García con un partido y a sus otros tres compañeros con dos encuentros de sanción. Esto es lo que explican en la resolución disciplinaria:

Fran García: 1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 120 ).

Xabi Alonso recriminó la roja a Fran Garcia / MOVISTAR

Álvaro Carreras: 2 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124).

Endrick: 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 127).

Dani Carvajal: 2 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124).