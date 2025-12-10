REAL MADRID
Lluvia de sanciones para el Madrid: hasta 4 futbolistas castigados
El conjunto blanco vio como Endrick, Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados ante el Celta, mientras que Carvajal también ha sido castigado por sus palabras al árbitro tras el partido
Ya es oficial: hasta cuatro jugadores del Real Madrid han sido castigados por lo que sucedió en el último partido de Liga ante el Celta. Los futbolistas blancos terminaron desquiciados en un encuentro en el que los gallegos fueron superiores y se llevaron un triunfo por sorpresa en el Santiago Bernabéu.
Durante el partido, Fran García, Álvaro Carreras y Endrick fueron expulsados. El primero, por dos amarillas en menos de un minuto, el ex del Benfica, por decirle al árbitro "eres malísimo" y el brasileño por dirigirse al cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico.
Además, en el acta del partido también aparecía un capítulo que ocurrió con Dani Carvajal: "Una vez finalizado el encuentro, y encontrándonos en el túnel de vestuario, identifico al jugador D. Daniel Carvajal Ramos, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cual se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: 'El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa'".
Las sanciones
Finalmente, el Comité de Disciplina ha tomado la decisión de sancionar a Fran García con un partido y a sus otros tres compañeros con dos encuentros de sanción. Esto es lo que explican en la resolución disciplinaria:
Fran García: 1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 120 ).
Álvaro Carreras: 2 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124).
Endrick: 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 127).
Dani Carvajal: 2 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124).
- Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barcelona - Eintracht Frankfurt: reacciones, polémicas y última hora
- Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26: todos los emparejamientos de dieciseisavos
- El viaje espiritual de Ronald Araujo para recuperar fuerzas
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...