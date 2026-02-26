Lluvia de críticas contra Huijsen tras ser pillado riendo mientras Asencio salía en camilla: "Es una falta de respeto tremenda"

Asencio dio el gran susto en el Bernabéu ante el Benfica. El central se llevó un tremendo golpe tras chocar con Camavinga en un balón dividido y posteriormente cayendo de cara contra el césped. Las asistencias tuvieron que entrar rápidamente al terreno de juego para ayudar al futbolista y se lo terminaron llevando en camilla y con un collarín.

En el estadio blanco se hizo el silencio durante unos minutos. Las imágenes eran muy duras y los jugadores de ambos equipos se acercaron con preocupación para ver el estado de Asencio. Aunque no todos los presentes en el Bernabéu estaban con el mismo nivel de inquietud.

Las cámaras captaron a Dean Huijsen y a su padre en el palco del estadio riendo y mirando cosas en el móvil mientras su compañero estaba siendo atendido por varios doctores. Una imagen que no ha gustado nada a periodistas y aficionados del Real Madrid por la falta de empatía del joven central.

"Es una falta de respeto tremenda"

En la cadena SER, Dani Garrido y Antonio Romero no daban crédito de las imágenes ante la gravedad de la situación: "Cuando estaba Asencio a punto de montarse en la camilla con el Bernabéu en silencio, salía Huijsen con su padre como riéndose, enseñando cosas en el móvil...", arrancó el presentador.

"Es culpa del hijo y del padre. Es un central, compañero tuyo en el suelo, y estás cachondeándote en la grada con una llamada de teléfono o lo que sea", terminó el narrador de la cadena SER tras ver la señal televisiva.

En El Chiringuito también criticaron el comportamiento del central hispano-neerlandés. Pedrerol estaba en directo reaccionando al encuentro cuando vio las imágenes "Está preocupado Huijsen... Madre mía, Huijsen... Lo de Huijsen es... Uno en camilla y se está riendo viendo una imagen".

En las redes sociales las críticas han sido mucho más duras. Los aficionados madridistas no terminan de conectar con el malagueño tras una llegada a Madrid muy decepcionante futbolísticamente y estos errores no ayudan.

Hay que recordar que Dean Huijsen ya tuvo que pedir perdón hace tres días por republicar una imagen racista. Los usuarios chinos de Instagram la calificaron así por reírse de la forma de los ojos de las personas asiáticas.

"Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente, reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado", señalaba el texto difundido por Huijsen. No ha aterrizado de la mejor manera en el Bernabéu.