Lluvia de críticas a Guardiola: "Sería un milagro si el Real Madrid no pasara"

La derrota del Manchester City ante el Real Madrid dejó muy tocado a Pep Guardiola al que se le vio visiblemente afectado en la rueda de prensa posterior. Los ingleses habían desperdiciado un 2-1 a favor en el minuto 80, algo bastante habitual en esta temporada desastrosa para los de Manchester.

Desde Inglaterra han llovido críticas hacía el entrenador catalán por esta dura derrota. "El antiguo Manchester City solía jugar un partido de 90 o 95 minutos cada semana. Ahora parece que ya no pueden hacerlo. No sé qué es, si simplemente se desconectan o si es simplemente un equipo que envejece. Cuanto más viejo te haces, más te cansas y si te cansas, más errores cometes. Parecía que simplemente se desconectaban", explicó Paul Merson en Soccer Special.

Las desconexiones citizens fueron claves en la victoria blanca, ya que los dos goles vienen después de errores groseros de Ederson y Rico Lewis. Y el Madrid no suele perdonarlos, menos, en la Champions League.

De hecho, el lateral Rico Lewis fue uno de los cambios más arriesgados del técnico. Laura Hunter, de Sky Sports no entendió el cambio. "¿Fue la decisión correcta poner a Rico Lewis en ese entorno, frente a la ferocidad de Vinicius? Tal vez sea una pregunta que Pep deba responder...".

Rico Lewis fue uno de los grandes criticados del duelo de Champions League / AGENCIAS

Rooney y Shearer atacan a Pep

Varias leyendas inglesas también atacaron a Pep. Uno de ellos, Wayne Rooney, leyenda del Manchester United: "Hubo mucha ingenuidad por parte del Manchester City, especialmente al final del partido. Esta noche, los jugadores se miraban entre sí, casi sin creer en el otro, y creo que eso es algo que preocupa a Guardiola. Cuando vas ganando 2-1 al Real Madrid y tienes un partido por delante en el Bernabéu, tienes que decir 'seamos sensatos', dejarles tener el balón en su campo, resetear".

Además, el delantero dio mucho mérito a la victoria blanca por tener una defensa prácticamente nueva. Ancelotti no pudo contar en el Etihad con Militao, Alaba, Rudiger, Carvajal y Lucas Vázquez por lesión y se tuvo que inventar una línea con muchos parches para contener a Haaland y compañía.

Asencio cuajó un gran partido ante el Manchester City / AGENCIAS

Otra leyenda del futbol inglés que no confía en la remontada del City es Alan Shearer, el máximo goleador de la historia de la Premier League: "Con un 2-2, todavía habría esperanzas, pero sería un milagro absoluto si el Real Madrid no pasara ahora. La confianza del Manchester City debe estar totalmente destruida. Está casi acabado, no del todo, pero casi".

No todo fueron palabras negativas hacía Guardiola y su equipo. Chris Waddle, exjugador inglés, acusó a las lesiones del mal momento del City: "Ahora te compadeces de Pep Guardiola. En cada partido intenta poner a su mejor equipo, pero alguien se marcha cojeando o no está disponible la semana siguiente. Ha perdido jugadores esta noche, ¿estarán en forma para el partido de vuelta? Lo dudo. Tendrá que ir a Madrid con un plan de juego diferente".