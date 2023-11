¿Cuánto lleva gastado el Real Madrid en el nuevo Bernabéu?

Florentino Pérez ha recibido el permiso de sus socios para pedir otro crédito de 370 millones de euros Dice que el nuevo Bernabéu no tendrá rival para ser la sede de la final del Mundial 2030

Durante la Asamblea General Ordinaria de socios del Real Madrid, Florentino Pérez sacó pecho del proyecto de remodelación del Real Madrid, que está a punto de culminarse. El presidente blanco indicó que habrá un antes y un después del nuevo Bernabéu y explicó que se llevan gastados 893 millones de euros en el proyecto.

En la Asamblea, solicitó derecho a los socios para poder pedir otro crédito. La nueva deuda será de 370 millones de euros y serán más de mil millones los que llevará el Real Madrid gastados en su nuevo estadio. Fue aprobado con 1.569 votos a favor, 35 en contra y 38 abstenciones.

Florentino Pérez justificó la petición de este crédito, el tercero, por el entorno en el que se ha debido construir el nuevo estadio: "Es una de las obras más difíciles de ejecutar de Europa y será uno de los mayores centros turísticos de la ciudad. Debemos ser conscientes de los esfuerzos que se han ido realizando, superando la pandemia, las consecuencias de la inflación por la guerra en Ucrania o el aumento del coste del petróleo. La industria de la construcción ha sufrido, haciendo aún más complejo el reto, afectando a los plazos y costes de la obra".

El Mundial 2030

El presidente del Real Madrid, que aseguró que la idea del césped retráctil es suya, defendió que el nuevo Santiago Bernabéu sea sede de la final del Mundial del 2030. "Queremos que el Bernabéu sea el centro de eventos de Europa. Es difícil encontrar en el corazón de la ciudad un espacio que pueda guardar el césped en 3-4 horas y esté ya dispuesto para otro acontecimiento. Sobre la final del Mundial. No habrá otro estadio mejor. El Bernabéu no solo va a cambiar al Real Madrid, sino a toda Madrid. Todas las reformas se han hecho para que se ingrese todos los días y no tengamos que vivir solo de los 26 que hay fútbol. Creo que no tendremos competencia", acabó.