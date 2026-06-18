Si llega Enzo Fernández el Madrid pondrá en el mercado a un peso pesado del vestuario

El Real Madrid sigue reconstruyendo la plantilla siguiendo las pautas que ha marcado José Mourinho en su regreso al banquillo del Santiago Bernabéu. Tras confirmarse de manera oficial la llegada del tercer fichaje de la temporada, el defensa central Ibrahima Konaté, ahora suena con fuerza la llegada de Enzo Fernández; una contratación que comportaría la salida de un peso pesado del vestuario blanco.

Florentino Pérez dio luz verde a las operaciones que había retenido hasta el momento en el que tuviera asegurada su continuidad en la presidencia del club. Una vez que derrotó a Enrique Riquelme ha empezado la revolución en la caseta del Santiago Bernabéu. El primero en llegar fue José Mourinho y a continuación se han ido confirmando los fichajes que ha pedido el técnico portugués: Marc Cucurella, Bernardo Silva, Konaté... está por hacerse oficial la llegada de Dumfries y se ha sumado la apuesta por Enzo Fernández (Chelsea), sin descartar a Mateus Fernandes (West Ham).

Es evidente que hay futbolistas con los que no va a contar Mourinho y que deben salir este verano. En defensa se despidieron Dani Carvajal, David Alaba y el caso de Dani Ceballos parece encarrilado; pero el Real Madrid necesita hacer más espacio en la nómina de mediocampistas y, evidentemente, hacer caja pues la inversión en fichajes está siendo muy elevada.

Según el diario 'As', aprovechando el cartel de sus estrellas, el Madrid intentará convencer a alguno de sus centrocampistas para que atienda alguna de las ofertas que han recibido. El posible damnificado sería Eduardo Camavinga, que no ha tenido una buena temporada hasta el punto de que ni siquiera entró en la lista de Didier Deschamps para el Mundial 2026.

Según recuerda la citada información Camavinga, cuestionado en Chamartín, sabe del interés de clubes de la Premier y del PSG. El Madrid da por amortizado su fichaje (pagó 40 millones de euros al Rennes en 2021) con lo que su salida es vista como una operación redonda. El problema: Eduardo, de solo 23 años, tiene contrato hasta 2029 y en principio no tiene intención de cambiar de aires.

Más complicadas parecen todavía las salidas de Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, aunque con ellos hay un factor añadido: cómo se encuentra su relación tras el grave enfrentamiento que vivieron y que acabó con el uruguayo en la enfermería y ambos multados. En el caso de Tchouaméni, su cartel futbolístico está intacto -es titular con Francia- y su fichaje (80 millones pagados al Mónaco) todavía no está totalmente amortizado. Su papel en el equipo ha sido muy importante por su calidad y su polivalencia, ya que además de jugar de pivote ha sido un recurso como central. ¿Suficiente para Mourinho...?

Finalmente, Valverde. El uruguayo es el capitán de la plantilla, aunque el incidente con su compañero dañó parcialmente su imagen. Pese a todo, parece que es un estilo de jugador que puede encajar perfectamente en el esquema de Mourinho quien además quiere que todas las posiciones estén dobladas con jugadores de calidad. Por tanto, todo un quebradero de cabeza para el Real Madrid que necesita hacer espacio a sus nuevos fichajes.