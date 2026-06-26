Llamada de Mourinho a Arda Güler

José Mourinho ya ejerce de entrenador del Real Madrid. Uno de sus primeros trabajos está siendo hablar con los jugadores que va a tener a sus órdenes esta temporada, y adelantarles los planes que tiene con cada uno de ellos, aunque luego pueden cambiar dependiendo del rendimiento de cada futbolista.

Adiós y llamada

Uno de ellos es Ada Güler, al que se le ha acabado el Mundial pese a que en la madrugada del sábado (4,00 h.) Turquía cerrará su participación ante Estados Unidos, uno de los tres anfitriones que ya ha conseguido el pase matemático a la siguiente fase.

Tras certificar la eliminación, Mourinho llamó a Arda Güler para trasladarle su confianza pidiéndole que desconecte para volver más fuerte en pretemporada. El turco es una de las piezas importantes del portugués, que ha seguido con interés su trayectoria y al que quiso recuperar para el Fenerbahçe cuando dirigió al equipo otomano.

La Turquía de Güler, eliminada del Mundial / BENJAMIN FANJOY / EFE

Sin embargo, el fichaje de Bernardo Silva ha sido avalado por el técnico de Setúbal, que lo considera una de las piezas claves para su nueva etapa en el Real Madrid. Esto supondrá que Güler pierda protagonismo respecto a la temporada recién finalizada en favor del centrocampista portugués.

Titularidad

Mourinho habría dejado claro al turco que le considera un jugador importante, pero no puede asegurarle la titularidad. Sin embargo, será un recurso habitual a lo largo de la temporada, alternándose el puesto con el portugués e incluso con Bellingham, aunque sin descartar que puedan jugar juntos.

Bernardo Silva, Bellingham, Güler y Brahim son los elegidos para esa media punta, aunque todos ellos pueden hacer labores de construcción, aunque no tanto destructivas reservadas a Tchouameni y Valverde y, probablemente, otro refuerzo. Todo dependerá de si Camavinga acaba siendo traspasado después de las dudas que ha provocado en las últimas temporadas.