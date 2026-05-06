La llamada de Luis de la Fuente a Carvajal antes de la lista del Mundial: “No tiene nada grave, pero sé lo que está pasando"

Dani Carvajal está viviendo un final de carrera que está siendo su ocaso personal y profesional. Aquella lesión grave en octubre de 2024 lo cambió todo para el ganador de seis Champions. El que más, junto a Paco Gento, Toni Kroos, Luka Modrić y Nacho Fernández. Desde entonces, no ha vuelto a ser el mismo. Ni él ni su rodilla. Autor del gol que encauzó la Decimoquinta, el de Leganés va camino de irse del Real Madrid y de la selección por la puerta de atrás. No cuenta para Arbeloa, quien no parece dispuesto a hacerle un ‘favor’ a un viejo compañero. Por lo que su presencia en el Mundial es una utopía.

"Es una figura muy importante en nuestro vestuario"

“Dani es una figura muy importante en nuestro vestuario. Es un capital, con todas las letras, también en mayúsculas, Estamos deseando que se recupere. Yo hablo con los jugadores lesionados y, curiosamente, ayer lo llamé. Sé lo que está pasando: no tiene nada grave, pero necesita tiempo para recuperar el nivel que tiene”, confesó Luis de la Fuente, seleccionador español, en la presentación de su autobiografía La vida se entrena cada día (Penguin Libros, 2026). Una obra en la que reflexiona sobre la elegibilidad de los jugadores que le hicieron campeón de la Nations y de la Eurocopa, dos títulos a los que quiere unir el Mundial.

Dani Ceballos y Dani Carvajal, en el banquillo del Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press

Son palabras mayores, sí, pero la selección está ante una situación inédita, como es el hecho de verse favorita antes de la gran cita de selecciones. Sin que exista una confirmación oficial, De la Fuente ofrecerá una prelista de hasta 55 futbolistas el 11 de mayo. La convocatoria definitiva de hasta 26 nombres será, previsiblemente, el día 22. Según adelantó en la presentación de su autobiografía, “la lista os gustará” y solo bailan tres o cuatro nombres que dependerán de lesiones o estados de forma. Aunque la vocación de Luis de la Fuente, repetida hasta la saciedad, es esperar a jugadores como Lamine o Nico Williams, de quienes espera que se recuperen lo antes posible, pero sobre todo, en las mejores condiciones.

Ahora bien, la situación con Carvajal es distinta. Es indiscutible la jerarquía que un jugador de 34 años y con su experiencia puede tener en el vestuario de la selección. Igualmente hay que señalar cómo en su primera temporada como capitán principal, el jugador del Real Madrid no ha desempeñado ese rol de jerarca. Sobre todo, porque ha estado más sentado en el banquillo que defendiendo los intereses de su club en el campo. En primer lugar, por molestias físicas derivadas de su última recaída. Después, por decisiones técnicas de un Arbeloa al que ‘jubiló’ en su etapa de futbolista. Las tornas han cambiado. Aunque Trent Alexander-Arnold no haya tenido una temporada brillante, su fichaje se ha justificado ante la asunción de que Carvajal ya no es apto para el primerísimo nivel.

La falta de colaboración de Arbeloa

“Él sabe, que tiene la tranquilidad de que tomaré la decisión con la misma naturalidad con la que en su momento decidí traerle a la selección, cuando tampoco era fácil para él. Estuvo con nosotros y es consciente de que, cuando tenga que tomar una decisión, aunque sea en sentido contrario, la aceptaré y él también, igual que sus compañeros. Dicho esto, ojalá se recupere, ojalá tengamos al Carvajal que hemos visto antes de la lesión. Todos lo vamos a celebrar: el país, los aficionados del Madrid y yo, personalmente”, dijo con la delicadeza que le ha faltado a Arbeloa para hablar del estado de un jugador que termina contrato en junio y al cual no se le ofrecerá la renovación.

Arbeloa: "Carvajal es el canterano más importante en la historia del Real Madrid" / Perform

“Tengo 23 jugadores, cualquier jugador del Madrid tiene opción de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es mejor para mi equipo”, dijo tras el duelo contra el Alavés. La pregunta fue muy directa y versó sobre si Arbeloa le daría un último empujón para que De la Fuente tuviese los argumentos futbolísticos con los que convocar a un jugador que ha estado ausente de las últimas listas. Carvajal no ha tenido los minutos que esperaba, pero su rendimiento tampoco ha sido inmediato en las oportunidades de las que ha gozado. Un cóctel de circunstancias que le ha condenado al ostracismo en el club de su vida y con una selección donde se ha quedado sin hueco, salvo que De la Fuente contemple un escenario distinto al esbozado esta temporada.