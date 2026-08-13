El Liverpool toma ventaja por Wharton y retrata el problema del Madrid

El Real Madrid sigue con la persiana cerrada en el mercado de fichajes. A pesar de las dos peticiones perfectamente identificadas por Mourinho, el conjunto blanco sigue sin moverse con decisión para cubrir, entre otras, la posición de mediocentro. Una necesidad crítica a tenor de los partidos de la pretemporada.

Interés de varios equipos de la Premier

El Real Madrid sigue sin atreverse a ir a por un perfil joven después del rechazo de Rodri, cuyo fichaje por el Barça sigue por concretarse. Ante la inacción, otros equipos están tomando posiciones por objetivos de mercado de los blancos, como Adam Wharton, mediocentro del Crystal Palace.

Según informan en Inglaterra, el Liverpool habría contactado, por medio de su entrenador, Andoni Iraola, con el centrocampista campeón de la Conference. Con apenas 22 años, su valor de mercado se ha disparado hasta los 70 millones, a pesar de que Tuchel lo dejó fuera de la convocatoria para el pasado Mundial.

Adam Wharton, en una acción ante Rodri / ANDY RAIN / EFE

El inglés es un jugador muy cotizado en la Premier, donde además del Liverpool, ha habido movimientos de otros equipos para preguntar por su contratación. Manchester United y Chelsea son dos de los clubes que han sondeado el fichaje de un centrocampista con contrato hasta 2029.

El peso de llevar la batuta blanca

La situación del Real Madrid parece, ahora mismo, innegociable. Mourinho trabaja en una hoja de ruta en la que Bernardo Silva, junto a Tchouaméni, pueda ejercer en la base de la jugada. Otra alternativa se puede construir con Güler. De este modo quedarían descartadas otras opciones como Kees Smith o Angelo Stiller, que se relacionaron con el club en el pasado.

Stiller, futbolista del Stuttgart y de la selección alemana / EFE

En el caso del neerlandés es Jorge Mendes quien está haciendo de intermediario para que sus agentes busquen una salida del AZ Alkmaar por otro futbolista que ha estado relacionado con varios equipos. Stiller, centrocampista del Stuttgart, cuenta con la bendición de Kroos. El interés fue mayor en el pasado mercado, cuando Xabi Alonso pidió a Zubimendi, un deseo que tampoco fructificó.

El Real Madrid no quiere hacer un movimiento en falso en una operación crítica. Todos los perfiles comentados se consideran buenas apuestas de futuro, pero incapaces de asumir el reto de llevar la manija madridista. El movimiento de Bernardo Silva deja claro que Rodri era la opción ideal. Un futbolista con jerarquía y capacidad para mantener el tempo de los partidos por sí solo. De ahí que en Valdebebas eviten los riesgos.