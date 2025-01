El Liverpool no se rinde con Alexander-Arnold

La renovación de Alphonso Davies por el Bayern Múnich cuando todo señalaba que acabaría en el Real Madrid el próximo verano, sirve de inspiración al Liverpool con Alexander-Arnold. El lateral inglés ha rechazado varias ofertas de renovación extendidas por su club, pero está a otra cosa ante los cantos de sirena que llegan desde Madrid para que se sume a su disciplina el próximo verano.

Lucas Vázquez no convence

El club blanco tiene un serio problema en la banda derecha tras la grave lesión de Dani Carvajal. Ancelotti solo tiene a Lucas Vázquez para ocupar esa posición, pero el canterano no ha sido capaz de blindar el carril al no ser un especialista, solo un buen jugador que siempre cumplió como suplente pero que no tiene la talla para ser titular de manera permanente. Una banda derecha que se ha convertido en un agujero para el equipo blanco, y más sin Militao como guardaespaldas.

El Real Madrid ha intentado en este mercado de invierno acercarse al Liverpool para negociar el traspaso de Alexander-Arnold. Ha manejado cifras entre los 20 y 30 millones de euros para convencer a los red de que le traspasara a su jugador, pero se ha negado a escuchar ninguna oferta pese a que puede ver como lo pierde gratis en verano. Su intención es la misma que en el último año y medio, convencerlo para que siga.

Tira y afloja

Alexander-Arnold va a seguir recibiendo ofertas del Liverpool para que se quede, según asegura el especialista en mercado Fabrizio Romano. “Quiere intentar ampliar su contrato hasta el final de la temporada, hasta que tenga una oportunidad”, asegura y agrega que “lo intentará una y otra vez”. En el club inglés son conscientes de que el Real Madrid está detrás de esa negativa a renovar, pero no va a tirar la toalla por un jugador hecho en la casa.

Para el Madrid reforzar la banda es “objetivo número uno” y el inglés es el elegido. No va a cejar en su intento de ficharlo y para ello compensará al futbolista con un buen salario en el que incluiría una prima por llegar libre, que iría cobrando en su sueldo anual para convertirse en uno de los mejor pagados de la plantilla. Una operación similar a la que hizo con Alaba, Rudiger y el propio Mbappé.