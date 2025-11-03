Liverpool - Real Madrid: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 4 de la Champions League

Partido por todo lo alto en Anfield. Este martes 4 de noviembre, Liverpool y Real Madrid se enfrentan en uno de los mejores duelos que se pueden ver en el fútbol europeo, aunque las dinámicas de ambos clubes no tienen nada que ver. El Real Madrid solo ha perdido un partido esta temporada, mientras que los de Arne Slot no terminan de encajar todas las piezas del puzzle.

Los chicos de Xabi Alonso, con trece victorias en catorce encuentros, vienen de arrasar al Valencia por 4-0 en un primer tiempo impecable. Al momento goleador de Mbappé, que ya suma 18 goles, se le ha sumado el retorno a su nivel de Bellingham, liberado de las molestias en el hombro que no le permitían mostrar su versión del primer año. La única nota discordante fue la actuación de los dos extremos, Vinicius y Mastantuono. El brasileño volvió a fallar un penalti, el tercero en 2025, mientras que el argentino pasó de puntillas ante los 'ches'.

El Real Madrid ocupa el quinto puesto de la fase liga de la Champions con nueve puntos, los mismos que el líder, el PSG. Los blancos, que cuentan sus partidos por victorias tras ganar en el Bernabéu al Marsella (2-1) y a la Juventus (1-0), y golear al Kairat Almaty en Kazajistán por 0-5, miden sus aspiraciones europeas en Anfield, en el primer partido contra uno de los 'cocos' de la edición.

El Liverpool, pese al importante desembolso veraniego, no ha encontrado el rumbo en estos primeros meses de competición. En la Premier, aunque venció este fin de semana por 2-0 al Aston Villa, acumulaba cuatro derrotas consecutivas que lo han relegado a la tercera plaza, a siete puntos del Arsenal. Por otro lado, los 'reds' han cedido ya dos títulos contra el Crystal Palace: la Community Shield en agosto y la Carabao Cup la semana pasada.

En la Champions, los chicos de Arne Slot se encuentran en la décima plaza con seis puntos, después de ganar por 3-2 al Atlético y 1-5 al Eintracht de Frankfurt. La única derrota del Liverpool en Europa este año tuvo lugar en la segunda jornada, cuando cayeron por 1-0 en Estambul contra el Galatasaray.

Para el choque de este martes, Xabi Alonso no podrá contar con los defensas Carvajal, Rüdiger y Alaba, por lo que Militao y Huijsen repetirán en el centro de la zaga. Por su parte, el Liverpool cuenta con las bajas de Alisson, Curtis Jones, Frimpong, Giovanni Leoni y el fichaje más caro del verano, Alexander Isak, que solo ha marcado un gol con la elástica 'red' en ocho participaciones.

HORARIO DEL LIVERPOOL - REAL MADRID

El partido entre el Liverpool y el Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, se disputará el martes 4 de noviembre a las 21.00 horas en Anfield.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - REAL MADRID

El enfrentamiento entre el Liverpool y el Real Madrid se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar +, concretamente en Movistar+ Liga de Campeones.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.