CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | Champions League

Sigue en vivo todo lo que ocurra en el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, que enfrentará a los equipos de Arne Slot y Xabi Alonso en Anfield

Vinicius, durante un partido del Madrid

Vinicius, durante un partido del Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

