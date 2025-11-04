En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Liverpool - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
Sigue en vivo todo lo que ocurra en el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, que enfrentará a los equipos de Arne Slot y Xabi Alonso en Anfield
Once del Liverpool
Así sale el Liverpool ante el Madrid: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, MacAllister, Salah, Wirtz y Ekitike.
Once del Madrid
¡Confirmado! Xabi Alonso repite el once que jugó ante el Clásico.
A falta de confirmación oficial, Xabi Alonso saldrá esta noche con Courtois, Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Posible once del Madrid
Se espera que Xabi repita la alineación que sacó en el Clásico ante el Barça, con la inclusión de Camavinga. No obstante, la disposición de los jugadores sobre el césped podría ser diferente.
El Madrid ya está de camino a Anfield y en unos minutos conoceremos el once que sacará Xabi Alonso para el partido.
¡Bienvenidos al directo del partido entre el Liverpool y el Real Madrid! Aquí podrás seguir en vivo todo lo que ocurra en Anfield en esta cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.
