Liverpool-Real Madrid, batalla entre euro históricos

Partido grande en Anfield entre dos históricos de la Champions. El Liverpool y el Real Madrid vuelven a cruzar sus caminos, decimotercer envite, con tres puntos en juego de una clasificación kilométrica. Impera el respetan aunque lleguen con sensaciones diferentes, dudas en los reds y firmeza en los blancos. Estados de ánimo que desaparecen cuando el balón rueda.

Irregulares

Dos equipos con un potencial incuestionable que Xabi está encauzando ante los intentos desesperados de Slot de mantener su sello a riesgo de jugarse el puesto. El Liverpool espantó los fantasmas el sábado ante el Aston Vila (2-0) poniendo fin a una crisis de cinco derrotas seguidas en la Premier. Entre medias, goleaba al Eintracht (1-5) para borrar la derrota ante el Galatasaray (1-0) y agarrarse a los puestos intermedios de la tabla.

Los blancos llevan tres de tres en Europa y lideran LaLiga con autoridad en el arranque del proyecto de un Xabi Alonso que vivió buenos tiempos en su etapa de jugador red. Los madridistas repiten visita tras perder 2-0 el año pasado. Entonces, el Liverpool arrasaba por donde pasaba, y se merendaba al Madrid con facilidad, aunque los de Ancelotti llegaban con muchas dudas y con ocho bajas importantes (Vinícius, Rodrygo, Tchouameni, Carvajal, Militao…).

Millonada en fichajes

Ahora es el Liverpool el que tiene apuros pese a cambiar algunas piezas y gastarse casi 483 millones de euros en fichajes: Isaak, 145 M€; Wirtz, 125; Ekitiké, 95; Kerkez, 46,9; Frimpong, 40, y Leoni, 31. Xabi no ahorrará nada para mantener la buena racha. Se cae Mastantuono por una pubalgia, que se suma a las bajas de Carvajal, Alaba y Rudiger. La ausencia del argentino ‘ayuda’ al vasco a repetir el plan del Clásico.

Vuelve al 4-4-2 y el mismo once por primera vez en los 14 partidos de esta temporada. Eso significa que mantendrá a Valverde en la banda derecha, con Alexander Arnold en el banquillo en su regreso a casa. El inglés no ha jugado desde que se lesionó ante el Marsella el pasado 16 de septiembre.

Cuatro medios

Xabi ha apostado la mayoría de los partidos por tres delanteros, pero ante rivales de enjundia, At. Madrid y Barça, ha preferido cambiar a cuatro centrocampistas. Deja arriba a Vinícius y Mbappé, con Güler y Bellingham por detrás, dos laterales largos, Valverde y Carreras, y otros dos mediocentros, Tchouameni y Camavinga, para cubrirse las espaldas.

El Liverpool jugó y convención el sábado para recuperar sensaciones. Cerró las dudas que venía teniendo en la finalización de las jugadas, pese a crear ocasiones. Tiene las bajas de Isaak, Jones y Frimpong y lo más probable es que Slot repita el once que tumbó a los ‘villanos’. Su centro del campo es poderoso con Gravenberch, Mac Allister y Szoboszlai. Arriba brilla el francés Ekitiké, con Salah a su espalda. Un equipo que suele arriesgar en casa y deja espacios a la espalda de la defensa con un eslabón débil con el joven Bradley en la banda de Vinicius.