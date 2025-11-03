Liverpool - Real Madrid: alineaciones probables para el partido de la UEFA Champions League

El Real Madrid llega al choque ante el Liverpool en un gran momento de forma tras haber ganado sus últimos seis partidos, distanciándose en la clasificación liguera e imponiéndose entre medio a su eterno rival. En el último encuentro, los de Xabi Alonso golearon por 4-0 al Valencia, con Mbappé anotando un doblete y cediendo un penalti que podría haber supuesto su hat-trick, mientras que Bellingham y Álvaro Carreras completaron la goleada.

En la competición europea, el conjunto blanco suma nueve puntos de nueve posibles tras enfrentarse a Juventus, Kairat Almaty y Marsella, por lo que una victoria en Anfield les dejaría con la clasificación a octavos más cerca.

Mbappé, líder destacado en la carrera por el Pichichi de LaLiga / Associated Press/LaPresse

Por su parte, los de Arne Slot llegan tras recuperar la senda de la victoria en Premier League, al conseguir derrotar al Aston Villa por 2-0, con goles de Salah y Gravenberch, tras cuatro jornadas ligueras consecutivas sin puntuar, además de haber sido recientemente eliminados de la Copa de la Liga. Tras un inicio irregular y complicado, los 'reds' saben qué mejorar su dinámica pasa por ganar en Europa, donde la situación es algo mejor al llevar seis de nueve puntos.

Las bajas en ambos conjuntos

Xabi Alonso no podrá contar con Dani Carvajal, Antonio Rüdiger ni David Alaba, bajas conocidas en las últimas semanas, mientras que tampoco podrá contar con Franco Mastantuono, que sufre pubalgia y estará unas semanas fuera, sin haberse especificado el tiempo de baja aproximado. Más allá de los lesionados, no se espera que el equipo merengue haga excesivos cambios en su once, teniendo en cuenta la buena racha de resultados.

Sin embargo, el Liverpool llega aún más mermado por los contratiempos físicos, pues su entrenador no podrá contar con Alisson, Bajcetic, Chambers, Frimpong, ni Scanlon, mientras que se mantiene en duda la presencia tanto de Alexander Isak, con problemas en la ingle y prácticamente descartado, como de Curtis Jones, que parece haberse recuperado ya de sus molestias. Teniendo en cuenta los problemas de Isak, aun si pudiera acabar entrando en la convocatoria, todo apunta a que el tridente ofensivo estará formado por Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo.

Alineaciones probables

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Ekitike, Gakpo

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouámeni, Camavinga, Güler, Bellingham; Mbappé, Vinicius