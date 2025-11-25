Liverpool y Manchester United llaman a la puerta de Vinicius

Florentino Pérez tiene un problema con una de sus grandes estrellas protegidas. El presidente del Real Madrid es un admirador de Vinicius, pero se encuentra que su nuevo técnico, Xabi Alonso, no le está dando el rol de crack intocable que, en su opinión, se merecería el brasileño.

Esta situación de tensión ha provocado que los 'gigantes' de la Premier League empiecen a asomar la cabeza por si pueden pescar en las aguas movedizas del Real Madrid. Según informa 'Mirror', Liverpool y Manchester United estarían muy atento a su caso por si pueden abordar su traspaso a final de temporada.

Vinicius Junior acaba contrato con el Real Madrid en junio del 2027 y, tal y como informó SPORT, las conversaciones para renovar están bloqueadas. El brasileño pide 30 millones de euros netos por temporada, 10 más de los que percibe actualmente, y está tensando la cuerda viendo cómo su estatus deportivo no está a la altura de su cotización mundial.

El deseo de Florentino

Florentino Pérez quiere renovar a Vinicius. El presidente también está sorprendido por las rotaciones del brasileño y, por ejemplo, tampoco le gustó su cambio en el clásico. Florentino mantiene silencio público alrededor del futuro del futbolista, pero en la planta noble no les está gustando la gestión con el futbolista.

El presidente blanco se la jugó con Xabi Alonso y le firmó con un contrato para tres temporadas. Apenas han pasado unos meses de competición y las discrepancias empiezan a airearse. El tolosarra quiso imponer su método en el vestuario blanco, cambiar las formas de Ancelotti por un trabajo más riguroso y la jugada no le está saliendo bien. Las estrellas entienden que Alonso es demasiado intervencionista y Florentino se está decantando a favor de la opinión de los jugadores.

Vinicius tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2027 / REAL MADRID / SPO

El partido en Elche fue una nueva muestra de que falta conexión entre el trabajo táctico de Xabi Alonso y lo que los jugadores luego interpretan sobre el terreno de juego. La ausencia de Vinicius en el once fue otra nota discordante, por mucho que el tolosorra quisiera aclarar que lo había pactado con el propio futbolista.

De momento, el Madrid vive con calma tensa. A nivel de resultados es líder en la Liga y está en el grupo de cabeza en la Champions League para entrar en el Top 8, pero las sensaciones no son para nada halagüeñas.

Semana clave

Los blancos tienen ahora una semana por delante de enorme importancia con el duelo ante el Olympiacos en Atenas de este miércoles y la visita el domingo a Montilivi para enfrentarse al Girona. El Madrid se ha dejado recortar una distancia de cinco puntos respecto al Barça y también se están acercando Villarreal y Atlético de Madrid en la tabla clasificatoria.

Xabi Alonso se ha situado en un punto en el que deberá ceder ante sus jugadores o las críticas pueden acabar llevándose por delante. El órdago de Vinicius para renovar coge más fuerza con el interés del Liverpool y el United para hacerse con sus servicios.

De mantener el pulso en verano y pedir una salida, el precio superaría los 100 millones de euros por un futbolista al que solo le restaría un año de contrato. Una cantidad suculenta, pero que Florentino Pérez aún no se plantea estudiar a la espera de que el técnico reaccione y tenga una mayor consideración hacia el jugador.