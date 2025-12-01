El Liverpool, interesado en Camavinga

El Real Madrid no pasa por su mejor momento, con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros, lo que le ha llevado a perder el liderato en LaLiga.

En un contexto de crisis, muchas son las voces que apuntan a una reestructuración de plantilla, tanto a nivel de fichajes como de bajas. Ahora, según información de 'Caught Offside', el Liverpool de Arne Slot se habría interesado en Eduardo Camavinga y estaría dispuesto a ofrecer 60 M€.

Camavinga, Tchouaméni y Salah en el Liverpool-Real Madrid / Associated Press / LaPresse / LAP

Más equipos interesados

Además, más allá del interés 'red' y siempre según 'Caught Offside', otros clubes alrededor de Europa estarían interesados en hacerse con los servicios del francés: Manchester United, Paris Saint Germain, Chelsea, Arsenal y Bayern de Múnich serían quienes más vigilan su situación.

Pese a su importancia en el conjunto blanco, lo cierto es que su rol no es el de titular indiscutible al competir con futbolistas del calado de Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Guler o Jude Bellingham. De hecho, según cuenta el citado medio, se han mantenido conversaciones internas sobre su papel a largo plazo en el club merengue, por lo que su presencia en la plantilla a futuro parece quedar en entredicho.

Otro perfil de centrocampista

Eduardo Camavinga recaló en el Real Madrid tras ser fichado del Stade Rennais a cambio de unos 45 M€ en 2021, pero pese a ser una pieza importante en los logros madridistas como las dos UEFA Champions League y las dos ligas en cuatro años, nunca ha llegado a ganarse el puesto de fijo. Es por esto que, en un momento el que desde el Santiago Bernabéu parece tenerse claro que en el corto-medio plazo se necesitará reforzar la plantilla con la incorporación de un perfil de medio más capaz de controlar el juego, el traspaso del jugador de 23 años podría abrir la puerta a otras opciones con mejor encaje.

El futbolista del Real Madrid, Eduardo Camavinga / AGENCIAS

Es más, según la información, desde el club hay fuentes que reconocen que "hacer caja con Camavinga podría financiar futuros fichajes manteniendo el equilibrio de la plantilla", por lo que el interés del conjunto de Anfield podría ser decisivo en su futuro.

Ahora es turno de la dirección deportiva madridista decidir si se puede prescindir de Camavinga para buscar a otro perfil de centrocampista, así como es turno del propio jugador para pensar si recalar en un Liverpool que no pasa por su mejor campaña es la decisión más inteligente para su futuro. Mientras, otros clubes también se mantienen interesados en él y vigilan de cerca su situación.