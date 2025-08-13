El Liverpool empieza a dar por perdido a Konaté

Los ‘reds’ aceleran en el mercado ante el temor de que el central francés acabe en el Real Madrid

En Anfield cada vez suena con más fuerza una idea incómoda: Ibrahima Konaté podría no continuar en el Liverpool. El central francés, indiscutible junto a Virgil van Dijk, termina contrato en 2026 y en el club inglés crece la sensación de que no renovará. El Real Madrid está muy atento a su situación, mientras el PSG también aparece en el horizonte.

Los movimientos del Liverpool en los últimos días parecen una señal clara. El vigente campeón de la Premier negocia la llegada de Marc Guéhi (Crystal Palace) y Giovanni Leoni (Parma), dos fichajes que costarían más de 75 millones de euros y que reforzarían inmediatamente el eje de la zaga. Un plan de contingencia que recuerda a la reciente fuga de Trent Alexander-Arnold rumbo al Bernabéu.

Desde Inglaterra sospechan que ya ha habido contactos entre Konaté y el Real Madrid e incluso que podría existir un compromiso de cara al próximo verano, cuando quedaría libre para negociar. Por eso, en Anfield intentarán una última oferta de renovación en los próximos días. Si el jugador vuelve a decir “no”, la opción de venderlo antes de que acabe el mercado ganaría fuerza.

En el Bernabéu, Xabi Alonso sigue pidiendo un central de garantías para completar la plantilla. El técnico tolosarra no se fía del todo de Rüdiger, Militao y Alaba, y considera que la llegada de un zaguero de primer nivel sería clave para pelear por todos los títulos.

Además, la presentación de Franco Mastantuono este jueves podría dejar una ficha libre en la primera plantilla: si el argentino es inscrito con dorsal del filial, como ocurrió en su día con Vinicius o Rodrygo, quedará vacante el ‘25’. Una plaza que permitiría inscribir a un nuevo central de inmediato si surge la oportunidad.

El desenlace del ‘caso Konaté’ se decidirá en cuestión de semanas. En Liverpool, por si acaso, ya trabajan pensando en un futuro sin él.