En Liverpool lo tienen claro: "Podrían haber sido unos cuantos más"

Arne Slot, técnico del Liverpool, afirmó que podrían haber sido unos cuantos goles más y que ha sido una de las mejores actuaciones de la temporada este martes ante el Real Madrid en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en la que los 'Reds' vencieron 1-0 gracias a un cabezazo del argentino Alexis Mac Allister en la segunda mitad.

"Estoy muy encantado. Han sido semanas difíciles para nosotros. Muchos partidos fuera de casa, apenas sin descanso. Solo hemos tenido dos días para prepararlo, pero al Real Madrid le había pasado lo mismo. Era importante jugar delante de nuestra gente porque el Real Madrid, fuera de mis jugadores, son los mejores", dijo Slot en Amazon Prime, la plataforma que retransmitió el partido en Reino Unido.

VALORACIÓN

"Creo que ha sido una de las mejores actuaciones de la temporada, podrían haber sido unos cuantos más", añadió el holandés, que aseguró no creerse la actuación de Thibaut Courtois, al que calificó como uno de los mejores porteros del mundo. "El Real Madrid ha marcado 26 goles en al Liga. Vinícius y Mbappé llevan 24 contribuciones de goles entre ellos dos, así que si quieres tener alguna oportunidad contra ellos, tienes que asegurarte que no marquen. Conor (Bradley) ha estado increíble, pero todo el equipo ha estado genial. Tanto en la presión como en el bloque bajo".

MAC ALLISTER, COMEDIDO

"Ha sido un gran partido, contra un gran rival. Era una importante victoria, pero no significa mucho porque tenemos la experiencia de la temporada pasada, cuando acabamos primeros y nos eliminaron pronto", dijo Mac Allister en Amazon Prime, la cadena que transmitió el partido en Inglaterra.

Sobre si ha sido su primer gol de cabeza con el Liverpool, Mac Allister recordó que ya hizo uno contra el Wolverhampton Wanderers, pero que este es sin duda uno de los más especiales. "Normalmente soy de los que bloquean para Hugo (Ekitike), pero esta vez he visto el espacio y he ido por ello", señaló.