La lista negra de Mourinho en el Real Madrid

José Mourinho confirmó que será el entrenador que dirigirá al Real Madrid la próxima temporada. El club blanco ha pagado 15 millones de euros al Benfica para hacerse con sus servicios, al quedarle un año más de contrato. El técnico luso ha empezado a trabajar en la confección de la plantilla que tendrá a sus órdenes la próxima temporada.

Rodrygo y Ceballos

Habría adelantado una lista de jugadores prescindibles encabezada por Rodrygo Goes, según Ramón Álvarez de Mon. Junto al delantero brasileño estarían Camavinga, Asencio, Ceballos, Fran García y Mastantuono. Seis jugadores con los que no contaría para el proyecto que viene, aunque no será fácil prescindir de ellos porque todos tienen contrato en vigor.

Rodrygo, 25 años, tiene firmado hasta 2028. Se recupera de una lesión y no se espera que se reincorpore al equipo hasta finales de este año como pronto. Pasó por el quirófano el pasado 10 de marzo para la reconstrucción del ligamento dañado de la pierna derecha y la sutura del menisco, tras la lesión sufrida el 2 de marzo. Su valor de mercado ha caído de los 110 millones de euros en el verano de 2024 a los 45 actuales.

Florentino Pérez apuesta por la vuelta de José Mourinho / Imagen del CMS

Ceballos, 29 años, tiene un año más de contrato, pero ya busca salida consciente de que si ha tenido pocas oportunidades, con Mourinho tendrá menos. El Madrid lo ha tasado en 10 M€, su valor de mercado es de 7, con varios equipos interesados. El Ajax holandés le quiere, pero el jugador quiere volver al Betis. El andaluz fue fichado en la temporada 2017-18 y nunca tuvo un papel protagonista siendo suplente habitual.

Camavinga y Asencio

Camavinga, 23 años y contrato hasta 2029, ha sido la gran decepción de la temporada. En su quinto año en el equipo no ha mostrado la evolución que se esperaba de un jugador con unas excelentes condiciones que no sabe explotar. Su precio de mercado es de 50 millones de euros, 50 menos de su valor en el verano de 2024.

Asencio, 23 años, ha sido un recurso útil para el eje de una defensa víctima de las lesiones. El canterano renovó hasta 2031 el año pasado dando el salto al primer equipo. Su salida está en el aire, pendiente de que fichen algún central además de Konaté. Su precio de mercado ha caído 20 M€ desde el verano pasado cuando su valoración alcanzó los 40.

Fran García y Mastantuono

Fran García, 26 años, siempre ha cumplido cuando ha tenido que jugar, pese a ser el tercer lateral por detrás de Mendy y Carreras, al que ficharon el año pasado por 50 M€. Tiene contrato hasta 2027 y su valor de mercado también ha caído de los 18 a los 10 millones de euros actuales. Ha cumplido su tercera temporada sin ganarse la confianza de los tres entrenadores que le han dirigido.

Mastantuono, 18 años, es un caso diferente al de sus compañeros. El argentino es una apuesta de futuro que no ha estado al nivel esperado tras el fuerte desembolso hecho por su fichaje, 63,5 M€. Sin embargo, el Madrid sigue confiando en él y busca equipo al que cederlo. Son varios los interesados, pero debe ser uno que le garantice jugar y que dispute competición europea. El Villarreal es uno de los interesados y cumple los requisitos.